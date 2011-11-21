کشف 800 قطعه تجهیزات ماهواره ای در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا سلطانپور گفت: در راستای دستورالعمل ناجا و طرح ارتقای امنیت اخلاقی جامعه طرح جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره، طرح برخورد با تهیه و توزیع کنندگان آنتن های ماهواره ای و نیز جمع آوری این گونه آنتن ها در شهر مرند به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با انجام تحقیقات لازم و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات بالغ بر 120 دستگاه انواع دستگاههای گیرنده از ماهواره و به همراه تعداد زیادی تجهیزات جانبی و همچنین تعداد دو هزار و 950 عدد سی دی غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

سرهنگ غلامرضا سلطانپور تصریح کرد: همچنان که قبلاً اطلاع رسانی شد، طرح جمع آوری آنتن های ماهواره ای یک طرح مقطعی نبوده و این طرح تا جمع آوری همه آنتن هایی که در ملاء و منظر عمومی بر روی سقف منازل و آپارتمانهای قابل مشاهده، ادامه خواهد داشت.

سلطانپور در ادامه اظهار داشت: بسیاری از همشهریان بطور داوطلبانه اینگونه آنتن ها را جمع آوری کردند و به آن دسته از افرادی که هنوز موضوع را جدی نگرفته اند اعلام می کنیم که با هماهنگی های قضایی که صورت گرفته به یقین آنتن های ماهواره ای آنان نیز جمع آوری خواهد شد.