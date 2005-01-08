رژيم صهيونيستي روند برگزاري انتخابات فلسطين را كند كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صائب عريقات وزير امورمذاكره كننده فلسطيني ها با اشاره به اينكه تشكيلات خودگردان فلسطين ازناظران بين المللي مي خواهد دولت اسراييل را به پايبندي به تعهدات خودش وادار سازد گفت : تل آويو از سطح محدويدتهاي خودعليه فلسطينيها درنوار غزه و كرانه باختري نكاسته است .

وي افزود: اوضاع در سرزمين هاي اشغالي مانند گذشته وخيم است و موانع نظامي درسرجاي خود هستند وهيچ جابجايي صورت نگرفته است بلكه اسراييل همچنان به ايجاد موانع بيشترنظامي درمسيرهاي رفت و آمد فلسطينيها ادامه مي دهد.

وزيرامورمذاكره كننده فلسطيني ها با اشاره به شهادت دو افسر فلسطيني درگذرگاه جنوب نوارغزه گفت: ادامه ايجاد موانع نظامي و بستن راه ها و اشغال شهرهاي فلسطيني به شكل واقعي احتمال برگزاري انتخابات آزاد و سالم به خطر مي اندازد.

وي از دولت اسراييل خواست به تعهدات خودش پايبند بماند وموانع نظامي را برچيده واز شهرها و روستاهاي كرانه باختري و نوار غزه عقب نشيني كند تا مردم فلسطين بتوانند در انتخابات آزاد و سالم شركت نمايند.

صائب عريقات گفت : تشكيلات خودگردان فلسطين ازناظران بين المللي مي خواهد اسراييل را واداربه پايبندي به تعهداتش دربرچيدن موانع نظامي وعقب نشيني از شهرهاي فلسطيني كند تا انتخابات آزاد و سالم رياست تشكيلات خودگردان فلسطين برگزار شود.

وزيرامورمذاكره كننده فلسطينيها درپايان فلسطينيهاي واجد شرايط براي راي دادن را به شركت درانتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين با وجود تمام دشواريهاي موجود و اشغالگري صهيونيستها فرا خواند.