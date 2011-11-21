بسیج حافظ ارزشهای نظام و گوش به فرمان ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در دیدار با فرماندهان سپاه و بسیجیان شهرستان به مناسبت هفته بسیج در حسینیه اهل بیت اظهار داشت: هفته بسیج یادآور یکی از رویدادهای مهم تاریخ است که به دستور حضرت امام(ره) در پنجم آذر سال 58 بنام بسیج مستضعفان تشکیل شد.

وی افزود: این هفته برای تبیین نقش بسیج در عزت، عظمت و سرافرازی ملت ایران و بیان نقش بسیج در بیداری اسلامی و ایستادگی ملتهای مسلمان منطقه در برابر قدرتهای استعماری و حکام مستبد و دیکتاتور وابسته به آنها فرصت مناسبی است.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: ایثارگری ها و رشادتها و فداکاریهای قهرمانان بسیجی در جبهه های حق علیه باطل بود که ماشین جنگی دشمن را در هم پیچاند و پیروزی را برای ما به ارمغان آورد.

وی بیان داشت: عزت و اقتدار امروز نظام اسلامی مرهون دلاوریها و روحیه شهادت طلبانه ارتش و سپاه است که سخاوتمندانه جان خود را اهدا و پیروزی انقلاب را با خون خود تضمین کردند.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: بسیج نقش خود را در دفاع از کیان نظام اسلامی آشکار کرده و سرافرازانه از عهده مسئولیت خود برآمد و نشان داد که از بصیرت کافی برخوردار است.

وی افزود: امروز اگر دشمنان از نام ایران بر خود می لرزند از برکت نام و وجود بسیج و بسیجیان است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: بسیج حافظ ارزشهای نظام و مطیع محض و گوش به فرمان ولایت است.