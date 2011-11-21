اولین جلسه کارگروه منطقه 4 کشوری در فنی و حرفه ای البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزای مهر، کارگروه منطقه 4 آموزش فنی و حرفه ای کشور طی جلسه ای در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به بررسی تعین شاخصهای تدوین برآوردی تعهدات آموزشی سال پرداخت.

این جلسه با حضور مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای استانهای البرز ، تهران، سمنان، زنجان، معاونان آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استانهای البرز، قزوین و روسای ادارت سنجش و ارزشیابی مهارت استانهای زنجان و البرز برگزار شد.

در این جلسه، تبادل نظر میان اعضای جلسه انجام شد و موضوع شاخصهای تدوین تعهدات آموزشی در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمود محمدحسن مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز، ارائه جدول پیشنهادی تدوین شاخصه های تعهدات آموزشی بر اساس جمعیت و مساحت استان را به عنوان یک راهکار مطرح کرد.

تعیین ضریب هریک از بخشهای آموزشی در تدوین شاخصه ها یک راهکار است

همچنین محمدحسن، تعیین ضریب هر یک از بخشهای آموزشی در تدوین این شاخصه ها را به عنوان یک راهکار دیگر در این زمینه مطرح کرد.

حیدر علی عبادی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران نیز در این نشست، انعطاف و انطباق و سیال بودن طرحها و برنامه ها را ضروری برشمرد و تامین منابع، اعم از انسانی، فناوری و مالی را ضروری دانست.

محمودی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سمنان نیز در جمع اعضای کارگروه منطقه 4 کشوری ، لحاظ شدن جمعیت فعال، بیکار، مهاجران همچنین تعداد شهرها و مراکز هر استان را در برآورد شاخصه های تعهدات آموزشی، الزام آور دانست.

لحاظ کردن ظرفیتهای بخش غیر دولتی و سند اشتغال مهم است

صیادی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان نیز در این نشست، لحاظ کردن ظرفیتهای بخش غیر دولتی، سند اشتغال، تفاهمنامه ها وضعیت اقتصادی و نرخ سواد در هر استان را در راستای تدوین این شاخصه ها مهم ارزیابی کرد.

این مسئول همچنین بر استفاده از تجربیات سایر استانها تاکید کرد و تحقق این امر را بسیار مهم دانست.

در ادامه نشست کارگروه منطقه 4 کشور ی آموزش فنی و حرفه ای، کارشناسان و مسئولان حاضر در این نشست، لحاظ کردن برنامه های بلند مدت و توجه به توان و وضعیتهای استانی را مورد توجه قرار دادند.

همچنین تقاضامحوری نیاز سنجی های لازم از بازار کار و بر خی موارد دیگر همچون مهاجر پذیر بودن استانها، تعداد مربیان و تطابق تعداد مراکز با جمعیتهای هر استان نیز مورد توجه قرار گرفت.