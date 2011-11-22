سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای تأمین امنیت هیئتهای مذهبی و عزاداری در ایام محرم سال جاری هماهنگیهای لازم با سازمان تبلیغات اسلامی استان و شورای هیئتها صورت گرفته و در هیئتهای بزرگ قم رابط امنیتی نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: همیارهای افتخاری پلیس نیز همانند سالهای گذشته در تأمین امنیت هر چه بهتر هیئتها نیروی انتظامی را کمک میکنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 400 هیئت بزرگ در استان قم وجود دارد که نیازمند تأمین امنیت است، اضافه کرد: هم اکنون یک هزار و 100 هیئت فعال در استان قم وجود دارد و به طور کلی هیئتهای خود جوش استان در ایام خاص از جمله دهه محرم به بیش از دو هزار و 200 هیئت میرسد.
مرحله دوم جمع آوری ماهواره در قم اجرا میشود
جانشین فرمانده نیروی انتظامی قم با بیان اینکه مرحله دوم جمع آوری ماهواره در منازل ویلایی در استان قم اجرا میشود، افزود: در مرحله نخست بیشتر مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی مورد بازرسی قرار گرفت ولی در مرحله دوم مناطق روستایی و منازل ویلایی مد نظر است.
سرهنگ میرحیدری ادامه داد: برخی از شهروندان اقدام به نصب مجدد تجهیزات ماهواره در منزل خود میکنند که این کار جرم محسوب میشود و فرد مختلف به دستگاه قضایی معرفی میشود.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی قم در پایان اظهار داشت: شهروندان قمی میتوانند اطلاعات خود به سامانه 110 و همچنین شماره 2183100 گزارش دهند.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان قم از تأمین امنیت دو هزار و 200 هیئت عزاداری در ایام محرم سال جاری در قم خبر داد.
سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای تأمین امنیت هیئتهای مذهبی و عزاداری در ایام محرم سال جاری هماهنگیهای لازم با سازمان تبلیغات اسلامی استان و شورای هیئتها صورت گرفته و در هیئتهای بزرگ قم رابط امنیتی نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.
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