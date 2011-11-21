برخورد با 15واحد صنفی و تولیدی متخلف در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله نصیری افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت در زمینه اعلام موجودی کالا، این معاونت اقدامات لازم را در این زمینه انجام می دهد.

وی ادامه داد: این معاونت پیرو مقررات و قوانین مربوطه به بررسی و صدور برگه های گزارش بازرسی برای واحدهایی که در موعد مقرر، موجودی کالای خودرا اظهار نکرده اند، می کند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز عنوان کرد: طی مهرماه سال جاری تعداد 15 فقره برگه گزارش بازرسی صادر شده و سایر اقدامات لازم صورت گرفته است.

این مسئول یادآور شد: در این زمینه، متخلفان به مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی یعنی اداره کل تعزیرات استان معرفی شده اند.

نصیری افزود: عدم اعلام موجودی در برهه های زمانی مختلف منجربه تلاطم بازار شده و متاسفانه تعدادی سودجو با این روش اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها می کنند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه کرد: به همین دلیل، معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ورود به موقع و برخورد مناسب مانع از وقوع چنین رخدادی می شود.