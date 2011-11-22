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۱ آذر ۱۳۹۰، ۸:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای فاز دوم طرح انتظام خانواده/ ارتقای آموزشی طرح رحمت

اجرای فاز دوم طرح انتظام خانواده/ ارتقای آموزشی طرح رحمت

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: فاز دوم طرح انتظام خانواده‌ها و طرح رحمت با هدف ارتقای سلامت و امنیت خانواده اجرا می‌شود.

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر ساختار مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: پیرو این تغییر ساختار طرح جامع انتظام خانواده بر مبنای چند بخش عمده طراحی و تدوین شده است که تحکیم بنیان و تشکیل خانواده، آسیب های جسمی و روحی خانواده و ترمیم خانواده های آسیب دیده از جمله بخشهای آن است.

وی ادامه داد: فاز اول این طرح به تشکیل و تحکیم خانواده مربوط است و در بخش دوم به سلامت و امنیت خانواده ها اشاره شده است.

سجادی با اشاره به اجرایی شدن طرح رحمت برای آموزش خانواده ها گفت: آموزش همه اقشار از جمله زنان خانه دار، دانشجویان ،دانش آموزان و کارگران در این طرح پیش بینی شده بود که امسال به این محتوای آموزشی، دو بخش اضافه شده که یکی از آنها امداد و نجات با همکاری هلال احمر و دیگری آسیب شناسی خانواده از بعد آموزش های مختلف است.
 

کد مطلب 1465871

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