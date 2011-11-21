کارشناسان حفاظت منابع طبیعی البرز با روشهای اطفای حریق آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کارگاه آموزشی یک روزه اطفای حریق با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برگزار شد.

هدف از برگزاری دوره یادشده، ارتقای آگاهی و افزایش مهارت کارشناسان بخش حفاظت اداره کل و شهرستانهای استان جهت کاهش تبعات منفی ناشی از حریق در سطح جنگلها و مراتع بوده است.

پیشگیری، کشف و مقابله با حریق در سطح جنگلها، ذخیره گاه های جنگلی و مراتع استان از دیگر اهداف در این زمینه بوده است.

همچنین برگزاری جلسه یادشده، فرصتی فراهم کرد تا کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به تبادل دانش، تجربیات و اطلاعات بپردازند.

دوره آموزشی اطفای حریق با حضور 57 نفر در محل ایستگاه شماره هفت سازمان آتش نشانی کرج برگزار شده است.

کارشناسان مرتبط با امور جنگل و مرتع و پرسنل وظیفه تحت امر یگان حفاظت در قالب در این دوره آموزشی حضور داشتند ضمن اینکه دوره یادشده در قالب دو کلاس برگزار شد.