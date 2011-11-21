امنیت کردستان در سایه مشارکت مردم در شرایط مطلوبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره شهروند برگزیده در استان کردستان اظهار داشت: امنیت در سایه حضور و همکاری مردم با مسئولان و همچنین تلاش نیروهای انتظامی و نظامی در کردستان در شرایط مطلوب و قابل قبولی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه شهروند یعنی کسی که در جامعه پایگاهی دارد و متناسب با آن حقوق و تعهدات خود را به بهترین شکل ممکن اجرایی می کند، گفت: ویژگی خاصی که پایگاه اجتماعی به شهروندان می دهد همان توانایی حرکت و پویایی در عرصه های مختلف جامعه است .

حسن زاده بیان کرد: مفهوم شهروندی یکی از مهمترین مفاهیم اجتماعی است که در بازخوانی رابطه فرد و جامعه کارآیی دارد و تا حد زیادی وابسته به شرایط خاص کشور و جامعه است .

وی با اشاره به اینکه هرجا مشارکت مردم بیشتر باشد امنیت هم بر جامعه حاکم است، گفت: استان کردستان با مجاهدت ها و ایثارگری های مردم پاک دل هم اکنون یکی از امن ترین استان های کشور به شمار می رود و این امنیت مرهون مشارکت همه جانبه مردم است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان مشارکت و همکاری متقابل مردم و مسئولان را عامل اصلی توفیقات به دست آمده پلیس دانست و گفت: اعتماد مردم به پلیس و رفع مشکلات مردم در کوتاه ترین زمان به دست نیروهای انتظامی و نظامی یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی است .

حسن زاده افزود: شناسایی و تقدیر از افراد موثر در کنترل اجتماعی با برگزاری جشنواره های این چنین می تواند ضمن تقویت فرهنگ ایثار گری و افزایش حساسیت جامعه به منظور مشارکت در رفع معضلات اجتماعی، موجبات فرهنگ سازی و افزایش احساس تعلق و همدلی و یگانگی امنیتی و مردمی را فراهم کند .

وی در پایان افزود: استانداری کردستان در زمینه برپایی چنین جشنواره هایی آمادگی هر گونه همکاری را با ادارات دولتی استان دارد.

در ادامه این مراسم 20 شهروند برگزیده بر اساس ارسال مدارک از سوی خود افراد معرفی و از آنها تقدیر شد.