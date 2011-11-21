همایش بزرگ عاشقان ولایت در بروجرد برگزار می شود

سرهنگ علی پناه سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همچنین همزمان با هفته بسیج چندین پروژه عمرانی در بروجرد افتتاح می شود.
وی افزود: در هفته بسیج سه پایگاه مقاومت توسط واحد مهندسی سپاه و سه پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی به بهره برداری خواهد رسید.
فرمانده سپاه ناحیه بروجرد ادامه داد: این پروژه ها شامل غسالخانه دو روستا و یک پروژه آبرسانی به یک روستا است.
سرهنگ سیفی همچنین از برگزاری چهارمین یادواره شهدای زن بروجرد خبر داد و یادآور شد: این یادواره در راستای تجلیل از بیش از 100 شهید زن شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در این هفته همایش بزرگ عاشقان ولایت با حضور 7 هزار نفر از اقشار مختلف بسیج به صورت سازماندهی شده در سالن ورزشی ولایت بروجرد برگزار خواهد شد.
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