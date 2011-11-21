برگزیدگان جشنواره قصه گویی منطقه دو کشوری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه و با حضور مسئولان استانی و کشوری جشنواره قصه گویی منطقه دو کشور که با حضور 32 قصه گو از شش استان ایلام، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و کردستان در سه بخش قصص قرآنی چهار بانوی ادیان (س)، هشت سال دفاع مقدس و آزاد برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

بر اساس رای هیئت داوران این جشنواره، در بخش آزاد معصومه محمدی با قصه "کبوتر سفید" از استان کرمانشاه به عنوان اول دست یافت.

استان کردستان با شرکت چهار قصه گویی شرکت کننده در جشنواره موفق به کسب مقام اول در بخش داستانی ادب و هنر با قصه "توپ بازیگوش" توسط "پرشنگ سنگین آبادی" شد.

همچنین هئیت "مریم نوشادقباد" از همدان با قصه "هدیه خوبان" و "طاهره رحمتی" از استان ایلام با قصه "رستم و افراسیاب" به عنوان برگزیده معرفی کرد.

در این جشنواره "فریده محمودی" از استان مرکزی با قصه "راهی تا دل سنگ" و "کوزه شکسته"، "مژگان فرضی پور" موفق به کسب جواز ورود به مرحله کشوری جشنواره قصه گویی شدند.

"فاطمه جعفرزاد" از کرمان، "معصومه باقری" از استان همدان و "مریم مهدوی" از استان مرکزی داوری قصه های ارائه شده به این جشنواره را برعهده داشتند.