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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۵۵

پهلوان در گفتگو با مهر:

2000 بروجردی از اینترنت کتابخانه های عمومی استفاده کرده اند

2000 بروجردی از اینترنت کتابخانه های عمومی استفاده کرده اند

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 2 هزار بروجردی از اینترنت کتابخانه های عمومی استفاده کرده اند.

داود پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد و وضعیت کتابخانه های سطح شهرستان بروجرد اظهار داشت: همه کتابخانه های تحت پوشش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد مجهز به کامپیوتر، نمایه نشریات، بخش امانت سی دی و اجرای طرح کتاب من هستند.

وی افزود: این در حالیست که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 2هزار نفر از اینترنت موجود در کتابخانه های این شهرستان استفاده کرده اند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد گفت: همچنین از ابتدای اجرای طرح کتاب من در بروجرد 4 هزار و 500 در خواست در این رابطه داشته ایم که 76 درصد کتاب ها در این طرح وصول و تحویل اعضا شده است.

پهلوان ادامه داد: همچنین تعداد 1500 نفر از نمایه نشریات موجود در کتابخانه های بروجرد و 15 هزار نسخه مقاله موجود استفاده کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به جمعیت کنونی شهرستان بروجرد سرانه کتاب برای هر نفر چهار جلد در نظر گرفته شده و فضای مطالعه به ازای هر 10 نفر دو مترمربع است که با این تفاسیر بروجرد از لحاظ وضعیت مطالعه به استاندارد کشوری نزدیک است.

کد مطلب 1465883

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