برپایی بیمارستان صحرایی سپاه در نقاط محروم آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار داداش زاده گفت: از جمله فعالیتهای بسیج انجام خدمات پزشکی و ویزیت رایگان مردم، از اعزام مجدد اکیپ های پزشکی و ویزیت رایگان به تمام مناطق محروم و مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، در طول هفته بسیج است.

وی اختتامیه طرح های هجرت و جهادی بسیج، برگزاری مراسم تجمع بزرگ بسیجیان از میدان ساعت تا چهارراه آبرسان به مسافت دو کیلومتر با حضور اقشار مختلف بسیجی و گردانهای الزهرا و عاشورا و نمونه عشایر با شکل و شمایل خاص عشایری را از بر نامه ها ی مهم هفته بسیج سال 90 اعلام کرد.

در ادامه سرهنگ پاسدار سید عبدالله موسویان، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه عاشورا نیز، برگزاری نمایشگاه های مختلف فرهنگی از جمله نمایشگاه عکس و کتاب، فضاسازی تبلیغی و توزیع اقلام فرهنگی در مراکز و شهرهای استان، راه اندازی کانون های فرهنگی و ورزشی در مراغه و اهر، برگزاری همایش حقوقدانان و یادواره شهدای حقوقدان، برگزاری جشنواره تجلیل از نخبگان علمی و دیدار مشترک هنرمندان با استاندار، غبارروبی مزار شهدا و دیدار خانواده های آنها را از دیگر بر نامه های هفته بسیج اعلام کرد.

سرهنگ پاسدار نقی سار فرمانده سپاه ناحیه مرکزی و غدیر تبریز هم برگزاری همایشهای اخلاق و معنویت، مسابقات ورزشی و فرهنگی، نشستهای هم اندیشی، نمایشگاه عفاف و حجاب و اعزام کاروان راهیان نور، دیدار از جانبازان در آسایشگاه فجر تبریز، همایش یاوران ولایت را در بین بسیچیان حوزه ها و پایگاه ها و نواحی را از برنامه های هفته بسیج در تبریز برشمرد.

گفتنی است: برنامه های هفته بسیج از امروز 30 آبان به مدت یک هفته برگزار می شود.