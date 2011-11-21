بیداری اسلامی بر پایه حکومتی مردمی ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز عصر دوشنبه در جلسه شورای ادرای استان، با تاکید بر این نکته که بدخواهان هیچگاه دست از شرارت بر نمی دارند، اظهار داشت: امیال، اغراض و تمایلات نفسانی نیز از دیگر خطرهایی است که فلسفه بیداری اسلامی را دستخوش فراز و نشیب خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر حضور امامان نمی بود، رسالت پیامبران و بعثت پیامبر خاتم حفظ نمی شد و اسلام آسیب می دید.

وی گفت: برای حفظ فلسفه و اهداف بیداری اسلامی باید حکومت به دست اهلش سپرده شود.

آیت الله مهمان نواز در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون برخی از این حکومتهای طاغوتی در منطقه بر اثر بیداری اسلامی سقوط کرده اند، اذعان داشت: نکته حائظ اهمیت این است که این بیداری به کجا می انجامد و آیا به صرف سقوط آنان، این کار به پایان می رسد و موفقیت ملتها به حد اعلا می رسد؟

وی عنوان کرد: در صورتیکه سرپرستی این حکومتها به دست اهل آن سپرده نشود، آرامش برای این ملتها محق نمی شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در خاتمه بیان داشت: حکومت ایران بعد از قیام سال 57 ، بر پایه نظام ولایت فقیه انسجام گرفت و به آرامش نسبی دست یافت.