برگزاری یادمان شهدا حرکت در مسیر ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برگزاری یادواره 300 شهید شهرستان آبیک روز دوشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

هوشنگ اعلایی در این جلسه اظهارداشت: استقلال و عزت نظام اسلامی مرهون خون شهدا و جانبازی ایثارگران است و برگزاری مراسم گرامیداشت آنها دینی است که باید ادا شود.

وی گفت: مردم غیور شهرستان آبیک با تقدیم 300 شهید و 800 جانبار آزاده در دوران دفاع مقدس نقش بسیار ارزنده ای در دفاع از کیان اسلامی و آرمانهای امام (ره) و شهدا ایفا کرده اند و باید جایگاه آنها در همه سطوح حفظ شود.

اعلایی تصریح کرد: شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایران اسلامی برای پاسداری از ارزشهای دینی با الهام گرفتن از قیام عاشورا به رهبری امام راحل (ره) در مقابل ظلم و ستم ایستادند و جهان را مبهوت ایثار و فداکاری و جهاد و شهادت خود کردند.

وی افزود: برگزاری یادواره شهدا ضمن تجدید میثاق با گلگون کفنان شهدا موجب می شود که نسلهای بعد از جنگ با فرهنگ جهاد و شهادت و ایثارگری دلاور مردان ایران اسلامی آشنا شده و این فرهنگ یاد و خاطره ایثارگران و شهدا همیشه زنده نگه داشته شود.

فرماندار آبیک در ادامه بر همکاری و همراهی تمامی مسئولان ادارات شهرستان بر برگزاری باشکوهتر این مراسم تاکید کرد.

یادواره 300 شهید شهرستان آبیک همزمان با هفته بسیج در مصلای نماز جمعه این شهر برگزار خواهد شد.