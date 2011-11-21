حوادث روز دوشنبه روزنامه ایران از زبان دادستان/ هشدار نسبت به برهم خوردن فضای کشور

به گزارش مهر عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حوادث ظهر امروز در موسسه مطبوعاتی ایران گفت: در پی مصاحبه روز شنبه علی اکبر جوانفکر با یکی از روزنامه های کشور و طرح مسایل خلاف واقع و تنش آفرین، اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی این اظهارات را تکرار کند.

وی با بیان اینکه دادستانی تهران روز یکشنبه شب – یک روز قبل - از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده در خصوص بیان اظهارات اختلاف برانگیز با هدف تشویش اذهان عمومی هشدار داده است اما ظاهرا این هشدار جدی گرفته نشد، اظهار داشت: در اجرای قانون دو تن از نمایندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتی وی اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر و انعکاس به دادستانی تهران مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفی شود.

به گفته جعفری دولت آبادی حسب گزارش واصله متاسفانه علی رغم ادعای قانون گرایی، وی در قبال دستور قضایی و اقدام مامورین مقاومت کرده و با تماس های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحریک کارکنان و ایجاد اخلال و بی نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از این حوادث حسب دستور دادستان، مامورین محل را تر ک کردند.

جعفری همچنین در پاسخ به اظهارات جوانفکر در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های کشور مبنی بر استفاده ماموران دادستانی از گاز اشک آور و دستگاه های شوک الکتریکی، گفت که اساسا ماموران این دادستانی در ماموریت های محوله مجاز به حمل وسایل مذکور نیستند.

دادستان تهران در پایان با تاکید بر اینکه هر گونه اعتراض نسبت به صدور آرای قضایی باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود نسبت به تکرار اعتراضات و اظهارات مشابه که موجب تحریک جامعه و برهم خوردن فضای آرام سیاسی کشور شود هشدار داد.

وی همچنین با تاکید بر آزاد بودن انتقاد سازنده در کشور، از مدیران مسئول روزنامه ها و سایت های خبری خواست در انعکاس این گونه اخبار از صحت آن اطمینان حاصل کنند.