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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۴۲

گزارش خبری تصویری/

تصاویرحمله وحشیانه به مردم قطیف/ فریاد مرگ بر آل سعود در شرق عربستان

تصاویرحمله وحشیانه به مردم قطیف/ فریاد مرگ بر آل سعود در شرق عربستان

نیروهای رژیم آل سعود در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه خود به تظاهرات مردم شرق عربستان به طرز بی رحمانه ای حمله کردند و یک جوان را شهید و تعداد دیگری را زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع وابسته به مخالفان رژیم عربستان به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند: در مراسم تشییع "ناصر المحیشی" اولین شهید مبارزات آزادیخواهانه در شرق عربستان، نیروهای امنیتی آل سعود به شدت به سوی تظاهرات کنندگان آتش گشودند.

شاهدان مذکور اعلام کردند در تظاهرات مردم شرق عربستان که زنان نیز حضور داشتند تعدادی از زنان با گلوله نیروهای امنیتی در خیابان الثوره(انقلاب) قطیف بر زمین  افتادند.

این شاهدان گزارش دادند: دهها نفر در خیابان مذکور زخمی شده اند که برخی از آنها از ناحیه سینه هدف قرار گرفته اند.تظاهرات کنندگان شعار مرگ بر آل سعود و مرگ بر نایف(ولیعهد عربستان) سر دادند.

تظاهرات کنندگان علاوه بر دست داشتن تصاویر شهید ناصر المحیشی تصاویر زندانیان دیگر را هم حمل می کردند بسیاری از تظاهرات کنندگان کفن بر تن کرده بودند.

کد مطلب 1465890

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