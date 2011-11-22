مدیران البرز و تهران برای بازدید پرسنل و دانشجویان از امکانات تریبت مربی همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی گلپایگانی از مسئولان، مراکز علمی، صنعتی و شرکتهای استانهای تهران و البرز جهت بازدید همگانی از مرکز تربیت مربی دعوت کرده است.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در این زمینه گفت: در راستای تحقق رسالتهای مربوطه و آشنایی نسل جوان با حرف و مشاغل موجود در کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای طرح بازدید همگانی در این زمینه را برنامه ریزی کرده است.

این مسئول ادامه داد: امیدواریم مسئولان و مدیران ذیربط، زمینه بازدید پرسنل و دانشجویان مجموعه خود از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در تربیت مربی را فراهم کنند.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای یادآور شد: مسئولان و مدیران باید جهت هماهنگی با روابط عمومی مرکز به شماره تلفکس 2511921-0261 تماس بگیرند.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، این بازدید همگانی از مرکز تربیت مربی تا سوم آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از مراکز مربوط به سازمان فنی و حرفه ای کشور، در منطقه حسن آباد کرج مستقر است.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، متولی آموزش مربیان و کارشناسان بخش دولتی و آموزشگاههای آزاد کشور است.