تولید سالانه 9 هزار تن خیار و گوجه فرنگی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری گفت: سالانه هفت میلیون و 756 هزار و 290 کیلوگرم خیار گلخانه ای در گلخانه های استان تولید می شود.
وی با بیان اینکه گلخانه های تولیدکننده خیار در آذربایجان شرقی، مساحتی در حدود 258 هزار و 543 مترمربع را به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت: شهرستان های تبریز و شبستر به ترتیب با 33 و 29 واحد گلخانه ای بیشترین تولید خیار را در استان دارا هستند.
اسکندری با بیان اینکه سالانه هزار و 200 تن گوجه فرنگی نیز در گلخانه های آذربایجان شرقی تولید می شود، افزود: هم اینک در واحدهای گلخانه ای استان نسبت به تولید محصولات سبزی و صیفی غیر فصلی از جمله خیار، گوجه فرنگی، فلفل، توت فرنگی گلخانه و سبزی غیر فصلی و همچنین تولیدات گل و گیاهان زینتی از جمله گلهای آپارتمانی و فضای سبز و نیز گلهای شاخه بریده چون رز و ژربرا و واحدهای تولید قارچ خوراکی اقدام می شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ایجاد مجتمع های گلخانه ای در استان صرفاً با هدف اشتغال بکار فارغ التحصیلان بخش کشاورزی انجام می پذیرد، افزود: امیدواریم بزودی با واگذاری مجتمع های گلخانه ای به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، شاهد انجام این مهم در استان باشیم.
وی با بیان اینکه مدیریت امور باغبانی در راستای خودکفایی استان از لحاظ تولید محصولات گلخانه ای و نیز صادرات مازاد تولیدات به بازارهای منطقه ای و جهانی، تشویق و جذب سرمایه گذاران در بخش تولیدات گلخانه ای برنامه ریزی کرده است، گفت: آذربایجان شرقی به دلیل پتانسیل بالای آن در بخش تولیدات گلخانه ای، بعنوان یکی از قطب های گلخانه ای کشور محسوب شده و ایجاد بزرگترین مجتمع گلخانه ای کشور در شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس به مساحت 140 هکتار گواه این مطلب است.
