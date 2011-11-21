حضور مخالفان سوری در انگلیس/ هیگ: آینده ای متفاوت برای سوریه می خواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس امروز دوشنبه با شماری از نمایندگان گروههای مخالف حکومت "بشار اسد" دیدار و گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه انگلیس از تلاشهای صورت گرفته برای افزایش فشارها به دولت سوریه حمایت می کند مدعی شد حکومت این کشور دیگر مشروعیت خود را از دست داده است.

هیگ در ادامه ادعا کرد: بشار اسد باید بداند که بخش دیگر جهان در حال گفتگو با جناح مخالف سوریه است و ما به دنبال آینده دیگری برای این کشور هستیم. وزیر خارجه انگلیس در ادامه ابراز امیدواری کرد کشورهای دیگری تمایل خود را برای همکاری گروههای مخالف دولت سوریه اعلام کرده و در این راستا به غرب بپیوندند.

وی در عین حال با صحه گذاشتن بر اختلافات موجود در بین این گروهها از آنها خواست این اختلافات را کنار گذاشته و به مثابه تنی واحد در مقابل اسد بایستند. این مقام انگلیسی همچنین پیشنهاد داد گروههای مخالف همانند شورای انتقالی لیبی عمل کنند که توانست جریان سرنگون کردن معمر قذافی را رهبری کند.

گفتنی است هر چند کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس در شورای امنیت برای اعمال فشارهای بیشتر بر سوریه تلاش می کنند، اما روسیه و چین به شدت با این تحرکات و تلاش برای سرنگون کردن اسد مخالف هستند و از سوی دیگر مردم سوریه طی روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات گسترده مخالفت خود را با دخالتهای خارجی و تصمیمات مداخله جویانه اتحادیه عرب اعلام کردند.