اولین جشنواره بین المللی "فیلم کودکان برای کودکان" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان برای کودکان از امروز سه شنبه فعالیت خود را در قزوین آغاز کرد.

در این جشنواره 400 فیلم ساخته شده توسط کودکان ایرانی و 200 فیلم از کودکان سایر نقاط جهان در سینماهای بهمن، ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایش در می آید.

طیب ملکی پور مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این جشنواره فیلمهای ساخته شده توسط کودکان شش تا 16 ساله از سراسر جهان تا سوم آذر ماه به نمایش در می آید.

وی افزود: فیلمهای کودکان از 26 کشور جهان در این جشنواره در قزوین به نمایش در خواهد آمد و مورد ارزیابی داوران کودک قرار خواهد گرفت.

ملکی پور تصریح کرد: فیلمهای منتخب ایران و جهان در سینماهای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، ارشاد و بهمن نمایش داده خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: در این جشنواره 400 عنوان فیلم ساخته شده توسط کودکان ایرانی شرکت دارند و 200 فیلم از کودکان سایر کشورهای دنیا که مورد قضاوت و داوری قرار خواهند گرفت.

ملکی پور یادآورشد: در کنار نمایش فیلمها، مربیان و کارشناسان آشنا با فیلم سازی همه استانها در کارگاههای تخصصی جشنواره نیز شرکت می کنند.

این مسئول بیان کرد: چهار کارگاه با عنوان متحرک سازی آسان، تصویربرداری دیجیتال، فیلم سازی اسان و ایده تا فیلم هم برای مربیان ایران و هنرمندان استان تشکیل خواهد شد.

ملکی پور تصریح کرد: فیلمهای منتخب جهان و منتخب ایران و بخش مسابقه بین الملل در سه سینمای قزوین برای دانش آموزان و خانواده ها و نیز کارمندان اداران پخش خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد بستر مناسب برای کشف استعداد و خلاقیت هنری و تربیت کودکان هنرمند دانست و گفت: ارتقاء سطح دانش و نبوغ کودکان و جهت دهی به آینده آنها، تشویق هنرمندان آینده و ایجاد اعتماد به نفس در آنها، تربیت مربیان آگاه و علاقمند برای ایجاد حرکتی عمومی و ملی در مسیر فیلم سازی و تربیت نیروهای توانمند در عرصه دینی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره بین المللی است.

وی افزود: همچنین تلاش می شود با مشارکت گرفتن موسسات فیلم سازی دنیا برای نشان دادن بضاعت و توان فرهنگی و هنری ایران از طریق فراخوان سایت و تبلیغات مناسب، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فضای فرهنگی سینمایی رایگان در استان، ایجاد شرایط برای کسب تجربه هنرمندان، علاقمندان، مربیان و دانش آموزان استان، بستر شرایط برای دیدن و شنیدن حرف بچه ها در قالب هنر فیلم و سینما در جشنواره فراهم شود.

در اولین روز جشنواره فیلمهای نیم قرن تلاش، مسابقه ایران یک و دو، مسابقه بین الملل یک و دو، فیلم سینمایی هامون و دریا، منتخب پویانمایی بین الملل و فیلم سینمایی بلند سبز کوچک در سینماهای کانون، بهمن و ارشاد به نمایش درمی آید.