تحریم ایران نتیجه نداد/ درخواست کمک آمریکا از انگلیس و کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولتهای آمریکا، انگلیس و کانادا تحریمهای همزمانی را به بهانه برنامه هسته ای ایران، علیه این کشور اعمال می کنند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که آمریکا تلاشهای خود در اعمال فشار به ایران را بی نتیجه دیده و می کوشد کشورهای بیشتری را با خود همراه کند.



در این راستا دولت انگلیس امروز دوشنبه از توقف ارتباطات خود با بانکهای ایرانی به بهانه نگران کننده بودن فعالیتهای هسته ای این کشور خبر داد. بر این اساس انگلیس که همپیمان نزدیک آمریکا است، این اقدام را در پاسخ به درخواست واشنگتن انجام داده است.

دولت آمریکا در جدیدترین اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران، قصد دارد شرکتها و نهادهای فعال در زمینه پتروشیمی ایران را هدف قرار دهد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در این رابطه گفت وزیران خارجه و خزانه داری آمریکا مجریان اصلی این طرح تحریمی به شمار می روند.

از سوی دیگر انتظار می رود دولت کانادا در پاسخ به درخواست واشنگتن و همگام با آمریکا و انگلیس تحریمهایی را علیه ایران اعمال کند. این در حالی است که به اذعان کارشناسان چنین اقداماتی تنها جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل تاثیری بر روند برنامه هسته ای ایران ندارد.