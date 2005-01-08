برقراري بيش از 5 هزار مركز اخذ راي در عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فريدايار سخنگوي اين هيات گفت : پنج هزار و 220 مركز اخذ راي در تمام مناطق عراق به استثناي استان الانبار تدارك ديده شده است .



حدود 14 ميليون راي دهنده عراقي 30 ژانويه (11 بهمن) قرار است براي انتخاب 275 نماينده مجلس ملي خود شركت كنند البته اكراد هم در منطقه كردستان همزمان در انتخابات مجلس محلي خود نيز شركت خواهند كرد تا 111 نماينده اين مجلس را انتخاب كنند همچنين تمام مردم عراق در انتخابات مجالس يا شوراهاي استان نيز شركت خواهند كرد .



به گفته فريد ايار، بغداد با 1454 مركز اخذ راي كه شامل هشت هزار و 81 صندوق اخذ راي است و پس از آن بصره با 384 مركز اخذ راي و هزار و 403 صندوق و پس از آن موصل با 348 مركز اخذ راي و دوهزار و 8 صندوق در رده هاي بعدي قرار دارند.



به گفته ايار در استان الانبار كه شهرهاي ناآرام فلوجه والرمادي قرار دارند هيچ مركز اخذ راي تدارك ديده نشده است .



وي گفت : ما در حال حاضر درباره اينكه در كجاي اين استان مي توانيم مراكز اخذ راي را براي راي دهندگان ايجاد كنيم، بررسي مي كنيم .



به گفته سخنگوي هيات عالي اجرايي انتخابات عراق عمليات اخذ راي بر اساس نظام نسبي برگزار خواهد شد.

