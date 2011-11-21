6 گفتمان دینی با موضوع مهدویت در لرستان برگزار می شود

محمود خرم‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گفتمان‌ها ویژه دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان با موضوع "مهدویت و اعتقاد به منجی در سایر ادیان" برگزار می‌شود.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: این گفتمان‌ها در دانشگاه‌های پیام نور خرم‌آباد، نورآباد، الشتر، کوهدشت و بروجرد برگزار می‌شود.

خرم آبادی افزود: در این گفتمان‌ها که از امروز به مدت سه روز برگزار خواهد شد، حجت‌الاسلام عبدالهی از اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم پیرامون مهدویت و اعتقاد به منجی در سایر ادیان برای دانشجویان سخنرانی خواهد کرد.