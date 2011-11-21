۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۲:۰۹

لروند در گفتگو با مهر:

160 لرستانی در آزمون تفسیر نورالهدی شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلغیات اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری آزمون تفسیری نورالهدی(4) در این استان، از شرکت 160 لرستانی در این آزمون خبر داد.

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون کتبی مسابقه تفسیر نورالهدی در هشت حوزه امتحانی خرم‌آباد، سلسله، دورود، ازنا، الیگودرز، بروجرد، کوهدشت و نورآباد در استان لرستان برگزار شد.

وی افزود: این آزمون به‌همت سازمان دارالقرآن ‌الکریم تبلیغات اسلامی در دو رشته جزء 12و جزء‌های 12، 13 و 14 با شرکت 160 نفر برگزار شد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلغیات اسلامی لرستان بیان داشت: از مجموع 160 نفر شرکت‌کننده در این مسابقه، بروجرد با 38 داوطلب و پلدختر با یک داوطلب به ترتیب بیشترین و کمترین آمار را داشتند.

لروند ادامه داد: شهرستان‌ ازنا 21 نفر، الیگودرز 26 نفر، دلفان و الشتر هر کدام هفت نفر، کوهدشت 15 نفر، دورود 28 نفر و خرم‌آباد نیز 16 نفر داوطلبان شرکت در این مسابقه تفسیری را به خود اختصاص داده بودند.

