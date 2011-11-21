160 لرستانی در آزمون تفسیر نورالهدی شرکت کردند

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون کتبی مسابقه تفسیر نورالهدی در هشت حوزه امتحانی خرمآباد، سلسله، دورود، ازنا، الیگودرز، بروجرد، کوهدشت و نورآباد در استان لرستان برگزار شد.
وی افزود: این آزمون بههمت سازمان دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی در دو رشته جزء 12و جزءهای 12، 13 و 14 با شرکت 160 نفر برگزار شد.
مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلغیات اسلامی لرستان بیان داشت: از مجموع 160 نفر شرکتکننده در این مسابقه، بروجرد با 38 داوطلب و پلدختر با یک داوطلب به ترتیب بیشترین و کمترین آمار را داشتند.
لروند ادامه داد: شهرستان ازنا 21 نفر، الیگودرز 26 نفر، دلفان و الشتر هر کدام هفت نفر، کوهدشت 15 نفر، دورود 28 نفر و خرمآباد نیز 16 نفر داوطلبان شرکت در این مسابقه تفسیری را به خود اختصاص داده بودند.
