دستگیری جاعل کارت معافیت سربازی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر دلدار ضمن اعلام خبر دستگیری یک جاعل کارت معافیت، گفت: در پی اطلاعات واصله مبنی بر استفاده یک نفر از یک کارت معافیت جعل شده، صاحب کارت به روش مقتضی به معاونت وظیفه عمومی دعوت شد و با انجام تحقیقات لازم وی به دریافت کارت جعلی در ازای پرداخت مبلغی در تهران اعتراف کرد.

وی گفت: با گزارش موضوع به مقام قضایی و اخذ نیابت قضایی ماموران پرتلاش بازرسی معاونت به تهران اعزام و متهم مورد نظر را دستگیر کردند.

سرهنگ دلدار تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات بعمل آمده به تهیه چندین فقره کارت جعلی معافیت با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد و بهمراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قضایی و صدور حکم لازم به مقام قضایی معرفی شد.

معاون وظیفه عمومی پلیس استان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از اول سال جاری تاکنون چندین نفر به اتهام استفاده از کارت جعلی معافیت کفالت، جعل نظریه پزشکی، اخذ کارت معافیت پزشکی با تقلب و دسیسه، تکثیر و جعل فرم و اخاذی شناسایی شده و ضمن ابطال کارت های مورد استفاده جهت صدور حکم لازم به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی با اشاره به ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی اشاره کرد که مقرر میدارد: کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر و امضاء کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادب از توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند.

سرهنگ دلدار اعلام داشت: همکاران پرتلاش و توانمند فرماندهی انتظامی استان در قسمت های مختلف با همکاری مبادی زیربط و مردم متدین و ولایتمدار استان مصمم هستند این قبیل افراد را شناسایی و تحویل مراجع ذیصلاح قضایی دهند.

گفتنی است، تمام کارت ها در حال حاضر به صورت هوشمند صادر و دستورالعمل تعویض کارتهای معافیت کلیه سال 1388 و شش ماهه اول سال 1389 نیز ابلاغ شده و از تایخ 01/07/1390 از طریق دفاتر پلیس 10+ عمل می شود.

مطمئناً کارتهای جعلی احتمالی نیز به این ترتیب کشف و عاملین آن نیز برابر مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و به تدریج نیز کلیه کارت های قدیمی تعویض خواهد شد و با صدور کارت های هوشمند جعل آن نیز تقریباً غیر ممکن شده است.

معاون وظیفه عمومی استان تاکید کرد: از خانواده های محترم تقاضا می شود چنانچه در پیگیری امور مشمولیت فرزندشان با افراد سودجو برخورد کردند ضمن پرهیز از برقراری ارتباط با آنان سریعاً با شماره تلفن های 2182855 و 2182809 تماس گرفته و یا مراتب را به بازرسی معاونت وظیفه عمومی استان و یا وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان محل سکونت خود منعکس کنند.