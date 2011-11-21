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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۲:۱۸

جاوید به مهر خبر داد:

لرستان میزبان دومین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی است

لرستان میزبان دومین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی گفت: حوزه هنری لرستان بهمن ماه امسال میزبان دومین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی خواهد بود.

هوشنگ جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره با حضور هنرمندان و گروههای موسیقی استانهای مختلف همچون سال گذشته به میزبانی حوزه هنری لرستان در خرم آباد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: تاکنون 25 اثر موسیقی از هنرمندان 12استان کشور به دبیرخانه این جشنواره در خرم آباد ارسال شده است.

دبیر جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی بیان داشت: هنرمندان استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، البرز و لرستان از جمله استانهایی هستند که آثار خود را برای شرکت در جشنواره به دبیرخانه ارسال کرده اند.

وی تصریح کرد: آثار موسیقی 10استان کشور نیز قرار است تا چند روز آینده به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

دبیر دومین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی افزود: یکی از تفاوت های جشنواره امسال نسبت به سال گذشته رقابتی برگزار شدن جشنواره است.

جاوید اضافه کرد: در پایان گروه برتر جایزه ویژه هیئت داوران به عنوان پدیده جشنواره، جایزه گروه برتر بخش موسیقی مناطق و نواحی، جایزه گروه برتر بخش موسیقی دستگاهی، جایزه گروه برتر بخش موسیقی تلفیقی و جایزه شعر برتر جشنواره و جایزه اثر بیکلام به برگزیدگان جشنواره اهدا می شود.

کد مطلب 1465917

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