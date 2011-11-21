افزایش تعداد تظاهرات کنندگان مصری/ عصام شرف : می خواهم استعفا کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مصری اعلام کردند عصام شرف نخست وزیر موقت مصر بر استعفا اصرار دارد.



العربیه والجزیره نیز گزارش دادند دولت موقت مصر آمادگی خود را برای استعفا به شورای نظامی حاکم اعلام کرده است.



این در حالی است که منابع مصری از افزایش تعداد تظاهرات کنندگان خشمگین در میدان التحریر در پی تشدید خشونتهای نیروهای امنیتی و بی توجهی به خواسته هایشان خبر داده اند.

