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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۲:۳۶

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اولین پیروزی انقلابیون/شورای نظامی مصر تسلیم اراده مردم شد

اولین پیروزی انقلابیون/شورای نظامی مصر تسلیم اراده مردم شد

شورای نظامی مصر لحظاتی پیش با استعفای کابینه عصام شرف در پی ادامه تظاهرات گسترده در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرها موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، شورای نظامی مصر که پیش از این تاکید می کرد حتی اگر دولت موقت استعفا کند با آن موافقت نخواهد کرد، سرانجام در برابر اعتراضات گسترده مردم که همچنان در میدان التحریر ادامه دارد، تسلیم شد و با استعفای کابینه عصام شرف موافقت کرد.

این در حالی است که همچنان بر تعداد تظاهرات کنندگان در میدان التحریر افزوده می شود و معترضان تاکید کرده اند تا تحقق تمام خواسته های خود در صحنه باقی می مانند.

تا کنون بر اثر حملات نیروهای امنیتی به معترضان در میدان التحریر، 35 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 1465924

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