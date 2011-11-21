اولین پیروزی انقلابیون/شورای نظامی مصر تسلیم اراده مردم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، شورای نظامی مصر که پیش از این تاکید می کرد حتی اگر دولت موقت استعفا کند با آن موافقت نخواهد کرد، سرانجام در برابر اعتراضات گسترده مردم که همچنان در میدان التحریر ادامه دارد، تسلیم شد و با استعفای کابینه عصام شرف موافقت کرد.



این در حالی است که همچنان بر تعداد تظاهرات کنندگان در میدان التحریر افزوده می شود و معترضان تاکید کرده اند تا تحقق تمام خواسته های خود در صحنه باقی می مانند.



تا کنون بر اثر حملات نیروهای امنیتی به معترضان در میدان التحریر، 35 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده اند.