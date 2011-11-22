به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آمریکا با حضور 92 تکواندوکار از 28 کشور از روز شنبه در مکزیک آغاز شد و روز گذشته به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها 13 کشور موفق شدند 24 سهمیه کسب کنند که دو کشور مکزیک و آمریکا با کسب حداکثر سهمیه‌های ممکن (چهار سهمیه) عملکرد بهتری نسبت به دیگر تیم‌ها داشتند. در این پیکارها کوبا و کانادا نیز سه سهمیه به خود اختصاص دادند.

در جریان مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آمریکا آرژانتین دو سهمیه و کشورهای برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، گارانادا، گواتمالا، جامائیکا و پرو نیز هر کدام یک سهمیه برای حضور در رقابت‌های تکواندو المپیک 2012 لندن کسب کردند.

اما نکته مهم در این بین کسب سهمیه توسط "استیون لوپز" آمریکایی است. او که در سه المپیک قبلی حضور داشته و یک طلا و دو برنز کسب کرده با کسب مدال نقره جواز حضور در چهارمین المپیک متوالی خود را کسب کرد. این آمریکایی در پیکارهای انتخابی المپیک در باکو به کرمی باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد. خواهر او یعنی "دیانا لوپز" هم در وزن 57- کیلوگرم جواز سفر به لندن را کسب کرد.

اما در بخش انفرادی مسابقات انتخابی المپیک در قاره آمریکا که شهرام اربابی از کشورمان نیز در جمع داوران آن حضور داشت، در وزن 68- کیلوگرم مردان که تیم ایران نیز سهمیه کسب کرده ، "گومز" از مکزیک، "پیتر لوپز" از پرو و "جنینگس" از آمریکا موفق به کسب سهمیه شدند. محمد باقری معتمد نمایندگان پرو و مکزیک را در مسابقات جهانی شکست داده است.

همچنین در وزنی که یوسف کرمی کسب سهمیه کرده است، "سباستین کریسمانیچ" از آرژانتین ، "استیون لوپز" از آمریکا و "سباستین میچود" از کانادا سهمیه کسب کردند. هر سه این تکواندوکاران در گذشته مغلوب سرگروه تیم ملی کشورمان شده‌اند.

از میان 128 تکواندوکاری که قرار است به المپیک راه پیدا کنند تاکنون تکلیف 56 سهمیه مشخص شده است. رقابت‌های تکواندو در بازی‌های المپیک در چهار وزن مردان و چهار وزن بانوان برگزار می شود که هر کشور تنها می تواند در دو وزن و در مجموع چهار سهمیه کسب کند.

مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا از روز شنبه پنجم آذرماه در باکو آغاز خواهد شد و تیم دو نفره بانوان ایران برای کسب سهمیه تلاش می کند.