تولید اولین اتوبوس ساخت اردبیل طی دو ماه آینده/ وعده ای که تکرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین صابری عصر یکشنبه در بازدید از مراحل ساخت این کارخانه اظهار داشت: با تکمیل خط تزئینات و برق داخلی خودرو، اولین اتوبوس ساخت این شرکت ظرف دو ماه آینده روانه بازار خواهد شد.

وی با بیان اینکه با تلاش صنعتگران و متخصصان جوان یکی از آرزوهای مردم اردبیل در حال محقق شدن است، افزود: امروز سبلان خودرو به کارخانه ای تبدیل شده که در سطح خود می تواند بهترین و نوآورترین خودرو را به سطح کشور تحویل دهد.

به گفته استاندار اردبیل 85 الی 90 درصد قطعات مورد نیاز شرکت را می توان در داخل کشور و در استان تولید کرد.

وی اضافه کرد: در محدوده منطقه ویژه اقتصادی اردبیل زمینی برای کارخانجات تولید قطعات خودرو اختصاص داده ایم تا شاهد یک پروژه صنعتی کامل خودروسازی در این منطقه از ایران اسلامی باشیم.

صابری با بیان اینکه در خصوص بازار فروش دغدغه بازاریابی وجود ندارد، یادآور شد: باید تلاش کرد محصولی با کیفیت، دارای ضمانت بهره برداری در حین اجرا و دارای قیمت مناسب ارائه کنیم تا زمینه برای حضور در بازار کشورهای همجوار ایجاد شود.

وی با اشاره به عزم مدیران استان برای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ابراز داشت: اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، کاهش نرخ بیکاری و... را می توان از دستاوردهای ایجاد سبلان خودرو در منطقه دانست.

وعده هایی که عملی نمی شود/ اظهاراتی که کارشناسی نیست

پیش از این و در اواخر خرداد ماه گذشته نیز استاندار اردبیل در بازدید از این کارخانه از رونمایی اولین اتوبوس این شرکت طی دو ماه آینده یعنی اواخر مرداد ماه جاری خبر داده بود.

اظهارات وی امروز در حالی بیان می شود که حدود سه ماه از زمان تعیین شده برای افتتاح این پروژه گذشته و وی همچنان دو ماه آینده را برای افتتاح و رونمایی از اولین اتوبوس ساخت اردبیل بیان می کند.

استاندار اردبیل در بازدید پنج ماه پیش نیز با اشاره به راه اندازی کارخانه اتوبوس سازی سبلان اردبیل طی چند ماه آینده گفته بود که اولین اتوبوس ساخت اردبیل به زودی رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این واحد صنعتی هم اکنون با سرعت پیگیری می شود، اعتقاد داشت که با روند فعلی طی دو ماه آینده این کارخانه، اولین تولید خود را روانه بازار خواهد کرد.

باید اذعان داشت که عدم تحقق وعده های مدیران استانی در موعد مقرر که امروز به امری عادی در اردبیل تبدیل شده، نه تنها موجب عدم اعتماد شهروندان به مسئولان و سرخوردگی اجتماعی می شود، بلکه بر این مهم تاکید دارد که اجرای پروژه ها و طرحهای کوچک و بزرگ در این استان کارشناسی نبوده و مبنای علمی و فنی ندارد.

اظهارات شتابزده اعتماد عمومی را سلب می کند

جاده اصلی اردبیل - میانه که در حال حاضر به جاده سرچم معروف است نیز از پروژه هایی است که بسیاری از مسئولان محلی و کشوری در مورد افتتاح آن زمانهای مختلفی را بیان کرده اند و بعد از گذشت دو سال از زمان اولین موعد افتتاح هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده است.

آخرین اظهار نظر در این خصوص مربوط به اظهارات وزیر راه و مسکن بود که در سفر اخیر هیئت دولت به استان بیان کرد.

وی در فرودگاه اردبیل و در جمع خبرنگاران زمان تکمیل و بهره برداری از این پروژه را یک ماه دیگر عنوان کرد که بعد از گذشت بیش از دو ماه از سفر دولت به اردبیل هنوز نه تنها محقق نشده بلکه تا پایان سال جاری وعده داده شده است.

بسیاری از کارشناسان جامعه شناسی و روانشناسی بر این عقیده متفق القولند که باید مسئولان و مدیران در بیان زمان و نحوه اجرای پروژه ها به ویژه افتتاح و بهره برداری از آنها شتابزده عمل نکنند و اظهاراتی بر پایه نظرات کارشناسی بیان کنند، تا عدم تحقق آن موجب ایجاد بار روانی سنگین و بالا رفتن توقعات در جامعه نشده و مشکلاتی را در جامعه و در اذهان عمومی ایجاد نکند.