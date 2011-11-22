توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای از ضروریات اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی عزیزآبادی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: برقراری توازن تعدادی بین دانش آموزان رشته های نظری و رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از تاکیدات برنامه پنجم توسعه است که باید در راستای تحقق آن در استان تلاش کرد.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص رشته های آموزشی رشته فنی و حرفه ای و کاردانش و بازار کار این رشته ها در بین دانش اموزان و خانواده ها گفت: استراتژی آموزش ملی اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا حول توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای تدوین شده این در حالیست که این بخش در کشور ما نیازمند توجه خاصی است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اسان مرکزی ادامه داد: کاهش حجم کتب درسی به منظور افزودن به کارعمل، تدریس کارآفرینی از کلاس اول ابتدایی، آموزش تعمیر و نگهداری وسائل و تجهیزات فنی از دوره ابتدایی، حمایت از هنرستانهای تخصصی، افزایش طول دوره تکمیل متوسطه، اجرای اصلاحات آموزشی و بهبود فضای آموزشی در هنرستانها از جمله اقدامات صورت گرفته در بخش توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در کشورهای موفق جهان است.

عزیزآبادی افزود: ایران نیز با الگوگیری از تجربیات کشورهای مختلف جهان از سال گذشته طرح ثبت نام از دانش آموزان سال اول متوسطه در هنرستانها را در دستور کار خود قرار داده به طوریکه در استان مرکزی با ساماندهی 50 کلاس درس اول دبیرستان در رشته های فنی و حرفه ای بستر جذب علاقمندان به رشته های فنی فراهم شده است.

وی یادآور شد: با افزایش دو درصدی سهم ثبت نام از دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در استان مرکزی توانستیم جمعیت دانش اموززی استان در رشته های فنی و حرفه ای را از 38 درصد به 40.47 درصد طی دو سال گذشته افزایش دهیم.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در راستای استقبال کم دانش آموزان از رشته های فنی و حرفه ای بیان داشت: عدم استقبال خانواده ها از رشته های فنی وحرفه ای و کاردانشف مخالفت مدیران دبیرستانها، عدم درک روشن مشاورین مدارس از رشته های فنی و حرفه ای، استاندارد نبودن تجهیزات آموزشی هنرستانهای استان، خارج بودن هنرستانها از کروکی ثبت نام محلات، پایین بودن سطح تربیتی هنرستانها و ... از جمله مشکلات در این مسیر است.