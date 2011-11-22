دولت از سرمایه گذاری حمایت می کند/ کاهش 10 درصدی مصرف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری اظهار داشت: 90 درصد سرمایه گذاران کشور که برای اشتغال زایی و انجام پروژه های عمرانی وارد شده مورد حمایت جدی دولت قرار گرفتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دانش کشور به قدرت و ثروث آن کشور ارتقا می بخشد و امروزه دانشمندان کشور با استفاده از علم و دانش خود توانستند ایران اسلامی را درعرصه انرژی هسته ای، هوا، فضا و نانو خودکفا سازند.

حسینی با بیان اینکه 60 هزار مگاوت ظرفیت نیروگاههای کشوراست، تصریح کرد: در سیر اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در این حوزه 10 درصد از ظرفیت مصرفی کاهش و صرفه جویی در آن صورت گرفته است.

وی با اشاره به عرصه امروز جهان،جهان و اقتصاد نوین است افزود: باید در جنگ اقتصادی همانند دفاع مقدس در کشور عمل کنیم تا تحریم هایی که متوجه کشور ما شده، خنثی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به حساسیت بالای کشورها از ایران افزود: کشور ما در عرصه تولید و اقتصاد و توان دسترسی به تجاری کردن انررژی هسته ای فعال بوده و کشورهای بیگانه به ظرفیت و دانش، دانشمندان ایرانی حساس هستند.

حسینی، هدفمند کردن یارانه ها را از مصوبه های مهم دولت برشمرد و گفت: با اجرایی کردن این طرح در بیشتر اقلام سوخت صرفه جویی شده و اعتبار آن به چرخه اقتصاد برگردانده شد.

وی افتخار آفرینی بهداد سلیمی را برای ملت ایران مبارک دانست و گفت: جوانان ایران با الگوگیری از ورزشکاران افتخاراتی برای کشور کسب کنند و رکورد جهان را دوباره یک ایرانی بتواند جابجا کند.