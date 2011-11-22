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۱ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۸

حسینی:

دولت از سرمایه گذاری حمایت می کند/ کاهش 10 درصدی مصرف انرژی

دولت از سرمایه گذاری حمایت می کند/ کاهش 10 درصدی مصرف انرژی

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با قدرت از سرمایه گذاران خارجی وداخلی در کشور حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری اظهار داشت: 90 درصد سرمایه گذاران کشور که برای اشتغال زایی و انجام پروژه های عمرانی وارد شده مورد حمایت جدی دولت قرار گرفتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دانش کشور به قدرت و ثروث آن کشور ارتقا می بخشد و امروزه دانشمندان کشور با استفاده از علم و دانش خود توانستند ایران اسلامی را درعرصه انرژی هسته ای، هوا، فضا و نانو خودکفا سازند.

حسینی با بیان  اینکه 60 هزار مگاوت ظرفیت نیروگاههای کشوراست، تصریح کرد: در سیر اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در این حوزه 10 درصد از ظرفیت مصرفی کاهش و صرفه جویی در آن صورت گرفته است.

وی با اشاره به عرصه امروز جهان،جهان و اقتصاد نوین است افزود: باید در جنگ اقتصادی همانند دفاع مقدس در کشور عمل کنیم تا تحریم هایی که متوجه کشور ما شده، خنثی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به حساسیت بالای کشورها از ایران افزود: کشور ما در عرصه تولید و اقتصاد و توان دسترسی به تجاری کردن انررژی هسته ای فعال بوده و کشورهای بیگانه به ظرفیت و دانش، دانشمندان ایرانی حساس هستند.

حسینی، هدفمند کردن یارانه ها را از مصوبه های مهم دولت برشمرد و گفت: با اجرایی کردن این طرح در بیشتر اقلام سوخت صرفه جویی شده و اعتبار آن به چرخه اقتصاد برگردانده شد.

وی افتخار آفرینی بهداد سلیمی را برای ملت ایران مبارک دانست و گفت: جوانان ایران با الگوگیری از ورزشکاران افتخاراتی برای کشور کسب کنند و رکورد جهان را دوباره یک ایرانی بتواند جابجا کند.

کد مطلب 1465947

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