عوارض صدور پروانه پارکینگ طبقاتی در آمل رایگان شد

احمد امیرسلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام توسط شورای اسلامی شهر آمل تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد.

وی افزود: این اقدام شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل، به منظور تشویق سرمایه گذاران به ساخت پارکینگ طبقاتی بوده و با این مصوبه مالکانی که آمادگی داشته باشند در ملک خود پارکینگ طبقاتی احداث کنند، از پرداخت تمام عوارض صدور پروانه معاف می شوند.

شهردار آمل این اقدام شهرداری را در راستای رفع مشکلات نبود توقفگاه های خودروها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی اعلام کرد و افزود: افزایش تعداد خودروها و عدم تسهیلات کافی برای ایجاد پارکینگ طبقاتی در شهر آمل سبب شد تا رانندگان در این شهر به اجبار حاشیه خیابانها را برای پارک انتخاب می کنند.

امیرسلیمانی اضافه کرد: این معضل در شهر آمل باعث شده تا انسداد یک خط عبوری در برخی از خیابانهای این شهر سبب کاهش ظرفیت معابر و مشکلات عبوری در معابر شود.

وی ادامه داد: متاسفانه وجود این مشکلات سبب کاهش ایمنی و افزایش تصادفات در این شهر شده است.

شهردار آمل با اشاره به اینکه با توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری، ارائه خدمات مختلف و مطلوب به شهروندان حق طبیعی آنان است، گفت: خدماتی نظیر جمع آوری زباله ها و پاکیزه نگه داشتن معابر، زیباسازی شهر و روان سازی رفت و آمدهای شهری اکنون از ملزومات زندگی شهری است.

امیرسلیمانی، تعامل و همکاری شهروندان و رانندگان سطح شهر را مهم ترین عامل برطرف کردن ترافیک شهری خواند و تاکید کرد: شهروندان آملی باید همکاری لازم را با رانندگان سطح شهر داشته و به منظور برطرف کردن مشکلات اساسی ترافیک در راستای ایجاد ترافیک روان و منظم در هسته مرکزی شهر بکوشند.

شهرآمل حدود 240 هزار نفرجمعیت دارد.