لغو سفر احمدی نژاد به کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط آب و هوایی

فرهاد باقرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به دلیل بارندگی و وقوع سیل در برخی شهرستانهای استان به آینده موکول شد.

وی بیان کرد: هم اکنون شهرستانهای بهمئی و کهگیلویه به دلیل جاری شدن سیل با مشکلاتی مواجه اند و فرمانداران درگیر امدادرسانی و بازسازی اماکن و تاسیسات تخریب شده هستند که سفر در این شرایط به شهرستانها مشکل بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: وضعیت نامناسب آب و هوایی همچنین پرواز را دچار مشکل می کرد و حضور مردم در استقبال از رئیس جمهور و بازدید از پروژه ها را تحت تاثیر خود قرار می داد.

باقرپور اظهار داشت: بر این اساس سفر لغو شد و به گفته مسئولان امر، در صورت مناسب بودن وضعیت آب و هوای استان، سفر چهارم رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام قبلی قرار بود دکتر احمدی نژاد فردا چهارشنبه در سفری دو روزه به یاسوج و سایر شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد سفر کند.