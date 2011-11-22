تصویب حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی عین بی عدالتی است

قاسم محمدی روز سه شنبه در گفتگو با مهر در خصوص تصویب استفساریه حقوق مادام العمر برای دارندگان پست های سیاسی در مجلس اظهار داشت: تصویب این مصوبه می تواند نقطه تاریک دوره هشتم باشد، اما اطمینان دارم نمایندگان هرگز اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی در مجلس رخ دهد.

وی با بیان اینکه استفساریه این مصوبه هم اکنون موجی از مخالفتهای مردمی را در سراسر کشور به راه انداخته است، افزود: در حالیکه نمایندگان باید آرامش را به جامعه القا کنند، گاهی با مصوبات بی جا موجب نگرانی و دغدغه مردم می شویم که این موضوع با روح وظایف یک نماینده منافات دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با تاکبد بر اینکه هرگز برای تحقق بی عدالتی رای نخواهم داد، اضافه کرد: قطعا این استفساریه‌ به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

وی با اشاره به جهت گیریها و مخالفتهای صورت گرفته در این خصوص یادآور شد: تعداد زیادی از نمایندگان مصم هستیم حتی اگر شورای نگهبان آن را تایید کند، با ارائه طرحی به مجلس خواستار لغو کل طرح شویم و جلوی این بی عدالتی محض را بگیریم.

محمدی مطرح کردن چنین موضوعاتی را موجب ایجاد یاس و نامیدی مردم و بی اعتمادی آنها به نمایندگان دانست و ابراز داشت: در حالی که بسیاری از جوانان تحصیلکرده کشور به دنبال یک شغل آبرومند برای خود هستند تا با درآمد ناچیز اما حلال به زندگی خود سامان ببخشند، عده ای افزون طلب جسارت را پیشه خود می سازند و در یک بی تفاوتی بزرگ به مشکلات جوانان و با پشت کردن به مصایب عمومی به دنبال جاودانه ساختن حقوق خود می باشند.

شورای نگهبان این مصوبه را رد کند

وی با بیان اینکه باید مطرح کنندگان این طرح جواب موکلان خود را بدهند، تصریح کرد: از شورای نگهبان انتظار می رود به دلیل تبعیض آمیز بودن، دارای ماهیتی ناعادلانه و عدم سازگاری با روح اسلام و قانون اساسی این مصوبه را مردود کند.

این نماینده مجلس متذکر شد: اصل این مصوبه در دوره های قبلی مجلس مطرح شده بود و این مصوبه مجلس هشتم نیست و نمایندگان مجلس هشتم فقط به یک تفسیری از آن رای داده اند اما در هر حال اجرای این مصوبه جامعه را دچار آسیبهایی خواهد کرد.

به گفته وی مصوبه مذکور با آرمانها و ارزشهای اسلامی مغایرت داشته و با پیام انقلاب مبنی بر خدمت بی منت و ساده زیستی مسئولان کاملا منافات دارد.

محمدی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس در یک حرکت انقلابی دیگر با همدلی به مقابله با این مصوبه بپردازند تا حقی از مردم ضایع نشود.