خادمان علویان آماده استقبال از ماه محرم/ دوری از رسم های خرافی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت های امنای مساجد، تکایا و امامزاده ها در مازندران، از هم اکنون با رفت و روب مساجد و نصب پرده نوشته و پرچم های سیاه بر سر درب مساجد و منازل پیشاپیش به استقبال این ماه رفتند.

این تکاپوی، در بین مردم این استان از روزهای گذشته دیده می شود.

بسیاری از مسئولان و روحانیان استان، بر پالایش این ماه خدا از رسم های خرافی و دوری از کارهایی که دور از شان و مرتبت امام حسین (ع ) و یاران باشد تاکید دارند.

ماه محرم علاوه بر اینکه تداعی کننده حق و باطل در تاریخ بشر است، ماه برقراری رابطه عاطفی بین مردم و ائمه اطهار است که بیش از هزار سال خاطره حماسه کربلا را زنده نگهداشته است.

مردمان این خطه، همه ساله با چشمانی اشکبار و سیاه پوش در سوگ امامی می نشینند که خود و تمامی یاران وفادارش را برای احیای دین جدش به صحنه تفتیده کربلا آورد.

زمانی که تشخیص حق و باطل سخت شده بود، خواست با خونش راه حقیقت را به آنان که بر سر در دوراهی انتخاب حق و باطل ایستاده بودند، بنمایاند.

بسیاری از ادارات و سازمانهای دولتی در مازندران با صدور اطلاعیه هایی آمادگی خود را برای استقبال از ماه خون و قیام اعلام کردند.

جهادگران، پاسداران، روحانیان، بازاریان، روستاییان و مردم کوچه و بازار از هم اکنون با پوشیدن لباس سیاه به ماتم یاقوت عرش خواهند نشست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل، از اعزام 250 مبلغ و روحانی برای تبلیغ در دهه نخست ماه محرم در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد قنبری گفت: از این تعداد 100روحانی از حوزه های علمیه قم و مشهدمقدس به عنوان روحانی اعزامی به این شهرستان آمدند.

وی افزود: مابقی مبلغان از روحانیان آمل هستند که به مناطق مختلف این شهرستان اعزام می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل تصریح کرد: در دهه محرم امسال در400 مسجد، حسینیه وتکایا و داربست های موقت مجالس عزاداری و سخنرانی برگزار می شود.

قنبری ادامه داد: برجسته شدن اقامه نماز ظهرعاشورا و مقابله عزاداری های نمایشی از ماموریتهای مهم روحانیان در امر تبلیغ در دهه نخست ماه محرم است.

وی افزود: با توجه به توطئه دشمنان و آغاز جنگ نرم و ناتوی فرهنگی، تنها چیزی که می تواند این شهرستان و جوانان ما را نجات دهد، برگزاری مراسم های دینی به خصوص برپایی مجلس عزای امام حسین ( ع ) و یاران باوفایش است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل افزود: مسئولان هیئت های عزاداری باید از برپایی عزاداریهایی که با نهضت و خواست امام حسین (ع) فاصله دارد، خودداری کنند.