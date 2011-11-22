کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنگیس الماسی گفت: دوره آموزشی شبکه خوشه‌ای تکمیلی عفاف و حجاب به مدت 3 روز از امروز سه شنبه 1 آذر، در مجتمع بعثت کرمانشاه به همت بسیج جامعه زنان سپاه نبی اکرم (ص) برگزار می‌شود.

مسئول جامعه زنان استان کرمانشاه تاکید کرد: در این دوره آموزشی سه روز از 55 نفر از مربیان تراز اول در این حوزه استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه در این دوره آموزشی، مربیان، از حضور اساتید برجسته استانی و کشوری بهره می برند، گفت: اهداف برگزاری این دوره آموزشی، تقویت و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق زنان از دیدگاه قرآن است.

الماسی تاکید کرد: در این دوره آموزشی، علل بی‌حجابی و راهکارهای مقابله با آن در سطح جامعه‌، علل طلاق از دیدگاه قرآن و راهکارهای کاهش آن، توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده و فلسفه تفاوت های زن و مرد از دیدگاه قرآن از دیگر هدف های این دوره آموزشی است که باید بیشتر از این روی این مهم تاکید شود.

مسئول جامعه زنان استان کرمانشاه در پایان گفت: این موضوعات توسط اساتید مجرب ارائه می‌شود و مراسم اختتامیه این دوره آموزشی پنجشنبه هفته جاری انجام می شود.