لزوم استفاده از ابزارهای هنری در ترویج اعتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری همایش سراسری فرهنگی معتکف با حجتالاسلام والمسلمین سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اظهار داشت: این انتظار از آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) میرود که با دعوت از هنرمندان معروف کشور در عرصه فیلمسازی اعم از کارگردانان، نویسندگان، بازیگران، فیلمبرداران و... عرصه جدیدی را در مباحث فرهنگی مذهبی از جمله اعتکاف ایجاد کند.
وی به اهمیت استفاده از ابزارهای هنری در ترویج فرهنگ اعتکاف اشاره کرد و افزود: افرادی زیادی هستند که با شرکت در مراسم معنوی اعتکاف دچار تحول عظیم روحی در زندگیاشان شدند که بازگویی این خاطرات میتواند در ترغیب جوانان به شرکت در این مراسم تاثیر بسزایی داشته باشد.
حجتالاسلام نجاریانزاده تاکید کرد: مطالبی که از این افراد بازگو میشود میتواند منبع غنی و مهمی برای فیلمنامه نویسان برجسته باشد از این رو بهترین راهکار برای ترویج اعتکاف استفاده از ابزارهای هنری است.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: این هنر بود که عاشورا را در طول قرنهای متمادی حفظ کرد و هر روز که از آن حادثه تاریخی میگذرد دلدادگان و شیفتگان اباعبدالله الحسین(ع) در گوشه و کنار جهان بیشتر میشود.
حجتالاسلام نجاریانزاده بیان داشت: برای ماندگاری و جاودانگی اعتکاف باید از همه ابزارهای هنری استفاده شود و آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) میتواند در این عرصه پیشتاز باشد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بر لزوم استفاده از تمامی ابزارهای فرهنگی و هنری برای ترویج فرهنگ اعتکاف تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری همایش سراسری فرهنگی معتکف با حجتالاسلام والمسلمین سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اظهار داشت: این انتظار از آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) میرود که با دعوت از هنرمندان معروف کشور در عرصه فیلمسازی اعم از کارگردانان، نویسندگان، بازیگران، فیلمبرداران و... عرصه جدیدی را در مباحث فرهنگی مذهبی از جمله اعتکاف ایجاد کند.
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