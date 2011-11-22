استعمارگران بار دیگر ایران را تحریم کردند/ برچسب جدید غرب بر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، آمریکا و متحدان غربی این کشور در اقدامی هماهنگ با وضع تحریمهای جدید علیه نظام بانکی و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران، فشار خود بر برنامه هسته ای ایران را افزایش داده اند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا دیروز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی، برای نخستین بار صنعت پتروشیمی ایران را هدف تحریمهای اقتصادی آمریکا قرار داد.

باراک اوباما در اظهاراتی بی پایه و اساس مدعی شد ایران راه انزوا را انتخاب کرده است.

علاوه بر این تحریمهای خصمانه، آمریکا در اقدامی سئوال برانگیز نام ایران را به عنوان یکی از متهمان به پولشویی اعلام کرده است.

پیش از اعلام این خبر به وسیله وزیران امور خارجه و دارایی آمریکا، بریتانیا از اعمال تحریمهای جدید خود علیه نظام بانکی ایران خبر داده بود.

به گفته جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا این کشور در اقدامی بی سابقه تمام مبادلات مالی با همه بانکهای ایران از جمله بانک مرکزی این کشور را متوقف کرده است.

فرانسه نیز از وضع محدودیتهای جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران خبر داد و از اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا خواست که ضمن مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به معاملات نفتی با آن پایان دهند.

دولت کانادا نیز دوشنبه اعلام کرد صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز را به ایران ممنوع کرده است.

بر این اساس، شرکتهای کانادایی از این پس نمی توانند تجهیزاتی را که به کار صنایع انرژی ایرانی بیاید به این کشور صادر کنند.

در اقدامی هماهنگ هیلاری کلینتون و تیموتی گایتنر، وزیران امور خارجه و خزانه داری آمریکا دوشنبه در برابر خبرنگاران در واشنگتن حاضر شدند تا آنها را از تصمیم جدید دولت اوباما مطلع کنند.

علت این کار افزایش فشار بر سیستم مالی ایران از طریق نگران کردن کشورهای طرف معامله با آن اعلام شد.

به گفته گایتنر، آمریکا برای اولین بار تمام بخش بانکداری ایران از جمله بانک مرکزی را به عنوان تهدیدی برای دولتها و موسسات مالی که با بانکهای ایرانی معامله می کنند شناسایی می کند.

هر چند دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم نکرد، اما تحلیلگران با اشاره به فهرست کردن این کشور به عنوان یکی از متهمان مهم پولشویی بین المللی، این اقدام را زمینه ساز تحریم این بانک دانسته اند.

کلینتون هم در سخنان روز دوشنبه با هشدار درباره برنامه هسته ای ایران مدعی شد: "اگر ایران به ناسازگاری ادامه دهد با فشار فزاینده و انزوا روبرو خواهد شد." کلینتون با اشاره به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی که با فشارهای کشورش و متحدان آن به ادعاها و اتهامات نخ نما شده استناد کرده است، ادعا کرد: "در روزهای اخیر شواهدی منتشر شده که نشان می دهد ایران به بی توجهی به تعهدات بین المللی خود ادامه داده اند."

به گفته کلینتون، به همین علت آمریکا برای اولین صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می کند . او همچنین از گسترش تحریمهای موجود بر صنایع نفت و گاز ایران و قرار دادن نام تعداد دیگری از افراد و موسسات مربوط به برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور در فهرست تحریمهای آمریکا خبر داد.



این در حالی است که غربی ها بارها بر نتیجه بودن تحریمهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب ایستادگی و مقاومت کشورمان اذعان کرده اند، با این وجود همچنان به اقدامات ضد بشری خود ادامه می دهند.