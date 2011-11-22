به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هشتادمین سال انتشار روزنامه ارمنی زبان «آلیک»، شب گذشته 30 آبان با حضور سفیر ارمنستان در ایران، جمعی از نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل اداره امور اقلیت‏های دینی وزارت ارشاد و تعدادی از فعالان مطبوعاتی و فرهنگی دو کشور ایران و ارمنستان در انجمن اجتماعی ارامنه تهران برگزار شد.

نشریات ارمنی زبان در ایران، به دنبال ایجاد فضای ارتباط متقابل میان ارامنه ایرانی و دیگر مردم ایران هستند

در ابتدای این برنامه «درنیک ملکیان» سردبیر روزنامه «آلیک» با اشاره به سابقه انتشار نشریات ارمنی زبان در ایران گفت: حدود 117 سال قبل بود که اولین نشریه ارمنی زبان در ایران با عنوان «شاویغ» (به معنی کوره راه) منتشر شد و پس از آن، چاپ نشریات ارمنی در ایران تداوم یافت، اما «آلیک» باسابقه‌ترین نشریه ارمنی در ایران بوده است.

وی افزود: تمام نشریات ارمنی زبانی که در طول بیش از 100 سال گذشته در ایران منتشر شده‌اند، به دنبال ایجاد فضای ارتباط متقابل میان ارمنیان ساکن ایران با مردم این کشور بوده‌اند.

سردبیر این روزنامه ارمنی زبان با اشاره به اتحاد روزنامه‌های ایرانی، مقابل فشارهای حکومت رضاخانی اضافه کرد: «آلیک» هم در اعتصاب 62 روزه مطبوعات کشور شرکت کرد و این تنها نمونه‌ای از بیداری ارمنی‌ها در برابر استبداد و در بحبوحه قیام مردم ایران علیه آن رژیم بود.

«درنیک ملکیان» در ادامه با اشاره به برنامه‌های روزنامه متبوعش برای نزدیکی با فارس زبانان گفت: حدود 2 ماه است که یک ستون کامل به زبان فارسی در صفحات «آلیک» جای گرفته است که هدف از این کار، ارتباط با جامعه فارسی زبان ایران است.

وی ادامه داد: ما با یک ستون به زبان فارسی شروع کرده‌ایم و قصد داریم این راه را با انتشار با انتشار صفحاتی دیگر به زبان فارسی بپیمائیم و امیدوارم در آینده نزدیک هم بتوانیم یک نشریه مستقل دو زبانه (ارمنی - فارسی) منتشر کنیم.

آمادگی وزارت ارشاد برای صدور مجوز به نشریات اقلیت‌های دینی

در ادامه این برنامه و پس از دکلمه شعری از زنده‌یاد «فریدون مشیری» با عنوان «تو نیستی که ببینی» از سوی «سارا نعیما» شاعر، «سعید تقوی» مدیرکل اداره امور اقلیت‏های دینی وزارت ارشاد در سخنانی به دست اندرکاران روزنامه ارمنی‌زبان «آلیک» برای 80 سال انتشارش تبریک گفت و آن را روزنامه جامع و فراگیری که ایرانیان می‌توانند به وسیله آن، از اخبار کلیساهای تهران و اصفهان و جاهای دیگر و وضعیت و دغدغه‌های ارامنه در ایران مطلع شوند، خواند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 3500 نشریه در ایران مجوز دارند، به حدود 2000 نشریه‌ای که در نوبت انتشار هستند، اشاره و ابراز امیدواری کرد تا دو سال آینده تعداد نشریات دارای مجوز در ایران به 5000 نشریه برسد.

تقوی همچنین تعداد نشریات اقلیت‌های دینی اعم از یهودیان، ارامنه، کلیمیان و زرتشتیان را 13 نشریه برشمرد و گفت: از این میان تنها یک نشریه به صورت روزنامه منتشر می‌شود که آن«آلیک» است که در جمع حدود 100 روزنامه‌ای است که در کشور چاپ می‌شوند.

وی سهم نشریات ارامنه را از نشریات دیگر اقلیت‌های دینی در ایران بیشتر ارزیابی کرد و افزود: از میان 13 نشریه مربوط به اقلیت‌های دینی 6 نشریه متعلق به ارامنه است. ما آمادگی داریم که به تقاضاهای اقلیت‌های دینی برای انتشار جرایدشان رسیدگی کنیم و به آنها مجوز بدهیم، ولی متاسفانه تقاضایی بیشتر از این تاکنون نبوده است.