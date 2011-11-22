به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن ماه محرم الحرام، توصیه هایی به مبلغان و روحانیان ارائه کرد.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغ در مقطع زمانی حساس کنونی، گفت: با گسترش و توسعه فناوری ها و رسانه ها، امروز سرعت انتقال اخبار گسترش چشمگیری پیدا کرده است.



این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه مکتب اسلام و اهل بیت(ع) قوی و محکم است، یادآو شد: اگر بخواهیم می توانیم بر همه مکاتب غالب شویم هر چند آنها تبلیغات فراوانی انجام دهند.



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به روایتی، مقام عالم را برتر از عابد دانست و تاکید کرد: مقام عالم هزاران مرتبه برتر از عابد است، چراکه عابد تنها یک نفر را نجات می دهد، اما عالم با علم خود هزاران نفر را نجات می دهد.



وی در توصیه به مبلغان با بیان اینکه سعی کنید مطلب مفید به مردم ارائه دهید، گفت: تکیه روحانیان باید روی آیات و روایات باشد، البته مسائل سیاسی در جای خود لازم است، اما نباید به گونه ای باشد که تمام منبر به تبیین مسائل سیاسی بگذرد.



این مرجع تقلید تکیه بر عقاید و اخلاق را از دیگر مسائل مورد نیاز جامعه دانست و با توصیه به مبلغان مبنی بر رعایت این اصل مهم، گفت: در مقابل مفاسد و ناهنجاری های اخلاقی که جامعه امروز به آن دچار و گرفتار شده است، مبلغان باید پایه های اخلاقی جامعه را محکم و تقویت کنند.



وی مناعت طبع، خوش اخلاقی، برخورد خوب، تواضع، دلسوزی و مهربانی را از دیگر امور ضروری برای روحانیان و مبلغان دانست و تاکید کرد: مبلغان باید سعی کنند با عمل خود مردم را به سمت خوبی ها هدایت کنند چرا که با زبان عمل بهتر می توان تبلیغ کرد و آثار آن نیز قوی تر است.



وی در ادامه یادآور شد: در برخی مجالس به ویژه در شهر تهران افراد غیر روحانی و لباس شخصی دارند جای خطبا را می گیرند، این یک خطر است، ممکن است این افراد عالم هم باشند، اما نقشه دشمنان این است که مجالس و محافل را از دست روحانیت خارج کنند .

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: روحانیت با دشمنان و مستکبران سازش ناپذیر است و آنها خودشان به این مسئله اذعان می کنند و می گویند نمی توانیم با روحانیت معامله کنیم و به قول آن نویسنده، روحانیت پای هیچ سند استعماری را امضا نکرده است.