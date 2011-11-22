  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

علیرضا نادی:

مطمئن بودیم بازی خوبی مقابل صربستان ارائه می کنیم

مطمئن بودیم بازی خوبی مقابل صربستان ارائه می کنیم

کاپیتان تیم والیبال کشورمان پس از پیروزی مقابل صربستان گفت از پیش می دانسته که ایران بازی خوبی ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز موفق شد با نتیجه 3 بر 2 از سد صربستان، قهرمان اروپا بگذرد.

علیرضا نادی در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: صربستان تیم بسیار خوبی است اما من مطمئن بودم که می توانیم نسبت به بازی کوبا بازی بهتری ارائه کنیم و موفق شدیم از سد این تیم بگذریم.

آرش کمالوند هم گفت: همه می دانند که صربستان چه تیم سطح بالایی است و عنوان قهرمانی اروپا را هم در اختیار دارد. ما در این دیدار فقط سعی کردیم تمرکز کنیم و برنده شویم.

تیم ایران در روز نخست رقابت‌ها با نتیجه 3 بر یک از سد ژاپن گذشت و در دیدار دوم به کوبا با حساب 3 بر صفر باخت. تیم والیبال کشورمان روز پنجشنبه در دور دوم رقابت‌ها با لهستان دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 1466012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها