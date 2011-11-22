مطمئن بودیم بازی خوبی مقابل صربستان ارائه می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز موفق شد با نتیجه 3 بر 2 از سد صربستان، قهرمان اروپا بگذرد.

علیرضا نادی در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: صربستان تیم بسیار خوبی است اما من مطمئن بودم که می توانیم نسبت به بازی کوبا بازی بهتری ارائه کنیم و موفق شدیم از سد این تیم بگذریم.

آرش کمالوند هم گفت: همه می دانند که صربستان چه تیم سطح بالایی است و عنوان قهرمانی اروپا را هم در اختیار دارد. ما در این دیدار فقط سعی کردیم تمرکز کنیم و برنده شویم.

تیم ایران در روز نخست رقابت‌ها با نتیجه 3 بر یک از سد ژاپن گذشت و در دیدار دوم به کوبا با حساب 3 بر صفر باخت. تیم والیبال کشورمان روز پنجشنبه در دور دوم رقابت‌ها با لهستان دیدار خواهد کرد.