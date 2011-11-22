  1. سیاست
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۰

مطلق انگاری از آفات وحدت در اصولگرایی است

مطلق انگاری از آفات وحدت در اصولگرایی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه معایب مطلق انگاری درجریان اصولگرایی باعث خدشه دار شدن وحدت خواهد شد، گفت: منطق و تحلیل ها نشان می دهد برخی از چهره های اصلاح طلب که به اصول انقلاب پایبند هستند در انتخابات شرکت می کنند و این امر ضرورت وحدت اصولگرایان را بیشتر خواهد کرد.

سید مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص اهمیت وحدت با توجه به انقلاب های منطقه و تهدیدات اخیر علیه کشورمان گفت: وحدت جزء استراتژی های ثابت جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب نیز بارها بر موضوع وحدت تاکید داشته اند.

وی در ادامه افزود: تجربه نیز نشان داده است استقامت و وحدت حول محورارزش های انقلاب اسلامی کارساز، موثر، دشمن شکن و باعث گسترش پیام انقلاب خواهد شد.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت منطقه و جهان وحدت یک امر ضروری است اظهار داشت: البته تاکید بر وحدت به این معنی نیست که دیدگاه های مختلف و سلایق گوناگون و تضارب آراء در جمهوری اسلامی ایران مطرح نشود.

مدیرمسئول روزنامه رسالت به انتخابات مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: درصحنه انتخابات که با اذعان جریان های سیاسی به  اصول ثابت جمهوری اسلامی یعنی جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه برگزار می شود، جریان های مختلف سیاسی با یکدیگر به رقابت پرداخته و زمینه را برای انتخاب و گزینش مردم فراهم می کنند.

نبوی در خصوص حضور جریان اصلاحات در انتخابات مجلس گفت: منطق و تحلیل ها نشان می دهد برخی از چهره های اصلاح طلب که ساختار شکن نبوده و به اصول انقلاب پایبند هستند در انتخابات شرکت می کنند و این امر ضرورت وحدت اصولگرایان را بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه معایب مطلق انگاری درجریان اصولگرایی باعث خدشه دار شدن وحدت خواهد شد اظهار داشت: اصولگرایی یک طیف گسترده است. کسانی هم که در این جریان کم و بیش گرفتار مطلق گرایی بودند به مرور زمان و براساس تجربه تعدیل خواهند شد.

نبوی در پایان، وحدت اصولگرایان را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: فکر می کنم مشکلی برای وحدت میان اصولگرایان نخواهیم داشت چرا که اصولگرایان حتی کسانی که اندکی دچار مطلق انگاری هستند مصالح، امنیت و منافع جمهوری اسلامی را مد نظر خواهند داشت.
 
 
کد مطلب 1466017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها