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۱ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۷

باغبانی اعلام کرد:

12 هزار فرصت شغلی امسال در کمیته امداد مازندران ایجاد می شود

12 هزار فرصت شغلی امسال در کمیته امداد مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از ایجاد 12 هزار فرصت شغلی طی امسال در کمیته امداد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی صبح سه شنبه در همایش خانواده های کمیته امداد استان اظهارداشت: در هشت ماههه گذشته سالجاری، کمیته امداد  استان برای دو هزار و 750 نفر دررشته های مختلف فرصت اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران افزود: 214 رشته شغلی در بخش مشاغل خانگی وجود دارد که برای توانمند سازی و اشتغالزایی دراین بخش، تسهیلات پنج ملیون تومانی پرداخت خواهد شد.
 
باغبانی گفت: خانواده به عنوان نخستین نماد اجتماعی و منشا شکل گیری همه صفات خوب بوده نقش محوری درجامعه دارد.
 
وی با اشاره به شناسایی چهار هزار و800 نفر از زنان سرپرست خانواردر استان افزود: 830  زن سرپرست خانوار دردوره های آموزشی خانوار شرکت کردند.
 
باغبانی با اعلام اینکه 49 درصد تحت پوشش کمیته امداد فوت سرپرست بوده، تصریح کرد: 32 هزار و 445 نفر خانواده فوت سرپرست تحت پوشش این اداره در استان هستند. 

وی، سقف تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی مدد جویان کمیته امداد را 20 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در رشته مشاغل خانگی، خیاطی، آرایشگری، خدماتی، تعمیرات، تولید و در بخش های دامداری و شیلات به مددجویان تسهیلات پرداخت می شود.
  
 
کد مطلب 1466021

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