12 هزار فرصت شغلی امسال در کمیته امداد مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی صبح سه شنبه در همایش خانواده های کمیته امداد استان اظهارداشت: در هشت ماههه گذشته سالجاری، کمیته امداد استان برای دو هزار و 750 نفر دررشته های مختلف فرصت اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران افزود: 214 رشته شغلی در بخش مشاغل خانگی وجود دارد که برای توانمند سازی و اشتغالزایی دراین بخش، تسهیلات پنج ملیون تومانی پرداخت خواهد شد.

باغبانی گفت: خانواده به عنوان نخستین نماد اجتماعی و منشا شکل گیری همه صفات خوب بوده نقش محوری درجامعه دارد.

وی با اشاره به شناسایی چهار هزار و800 نفر از زنان سرپرست خانواردر استان افزود: 830 زن سرپرست خانوار دردوره های آموزشی خانوار شرکت کردند.



باغبانی با اعلام اینکه 49 درصد تحت پوشش کمیته امداد فوت سرپرست بوده، تصریح کرد: 32 هزار و 445 نفر خانواده فوت سرپرست تحت پوشش این اداره در استان هستند.



وی، سقف تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی مدد جویان کمیته امداد را 20 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در رشته مشاغل خانگی، خیاطی، آرایشگری، خدماتی، تعمیرات، تولید و در بخش های دامداری و شیلات به مددجویان تسهیلات پرداخت می شود.



