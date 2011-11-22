اولتیماتوم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به هیئت رئیسه مجلس

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را نهایی کرده است، اظهار داشت: گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 3 هفته پیش به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما تاکنون در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تاخیر در ارائه این گزارش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت رئیسه وعده کرده بود که قرائت این گزارش را در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار می دهد اما متاسفانه به وعده خود عمل نکرد.



وی تاکید کرد: درصورتی که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت این گزارش را در دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار ندهد شخصا در رابطه با این گزارش اطلاع رسانی خواهم کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، عدم پرداخت سهم بخش تولید و کشاورزی از یارانه های نقدی، اختصاص بودجه پروژه های عمرانی و بودجه واگذاری کارخانه ها و بودجه وزارت نیرو به پرداخت یارانه های نقدی، عدم اجرای قانون مصوب مجلس در رابطه با زمان بندی اجرای این قانون از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است.



