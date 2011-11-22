تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان در دستور کار مجلس قرار گرفت

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در چند جلسه رئیس بنیاد مستضعفان قول داده تا مشکلات را رفع کند، اما هیچ اقدامی از سوی وی انجام نشده است ادامه داد: هنگام ارجاع طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان به کمیسیون عمران مجلس، رئیس بنیاد در تماسی خواستار حل مشکلات با گفتگو شدند اما به جز وقت کشی کار به جایی نرسید.



نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی گفت: در شهرستان بابلسر زمین خواری هایی صورت گرفته که با عملکرد بنیاد در ارتباط بوده و در این زمینه یکی از مقامات مازندران به اتهام تبانی در معاملات زمین، دو بار با حکم دادستانی بازداشت شد.



وی با انتقاد از برخورد نامناسب مسئولان بنیاد با مردم و حتی نمایندگان مجلس افزود: تکریم نکردن ارباب رجوع، حیف و میل بیت المال، مشکوک بودن برخی معاملات بنیاد مستضعفان، تاخیر بنیاد در بهره برداری از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و تاخیر در احداث جاده تهرانشمال از جمله محورهای طرح تحقیق و تفحص ارائه شده به مجلس است.

مازندران دارای 12 نماینده در خانه ملت است.