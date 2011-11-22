به گزارش خبرنگار مهر، دست‌اندرکاران روزنامه ارمنی زبان «آلیک» به مناسبت هشتادمین سال انتشار این روزنامه در ایران، مراسمی تدارک دیده بودند که شب گذشته 30 آبان با حضور سفیر ارمنستان در ایران، جمعی از نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل اداره امور اقلیت‏های دینی وزارت ارشاد، رئیس بنیاد مطالعات قفقاز و تعدادی از فعالان مطبوعاتی و فرهنگی دو کشور ایران و ارمنستان در انجمن اجتماعی ارامنه تهران برگزار شد.

«آلیک» بعد از «اطلاعات» دیرسال‌ترین روزنامه ایران است

در این مراسم «علی دهباشی» سردبیر نشریه «بخارا» در سخنانی با اشاره به قدمت ارتباط فرهنگی ارامنه با ایرانیان در مقایسه با دیگر اقلیت‌های دینی گفت: روزنامه «آلیک» بعد از روزنامه «اطلاعات» دیرسال‌ترین و پرسابقه‌ترین نشریه‌ای است که زیر آسمان ایران منتشر می‌شود.

وی به دشواری‌های فعالیت مطبوعاتی در بیش از 100 سال عمر مطبوعات در ایران اشاره کرد و افزود: در سرزمین ما همیشه کار مطبوعاتی با فرهنگ و سیاست و اجتماع ارتباط داشته و اگرچه روزنامه‌نگاران ایرانی سعی کرده‌اند از سیاست دوری کنند، همواره حوادث سیاسی عاملی بوده برای عمرهای کوتاه مطبوعات.

مدیرمسئول نشریه «بخارا» در ادامه از مسئولانی مانند «سعید تقوی» مدیرکل اداره امور اقلیت‏های دینی وزارت ارشاد که به گفته او با دید باز به فضای مطبوعاتی در کشور می‌نگرند، تقدیر کرد و گفت: خط کشیهایی که گاه ایجاد می‌شود، هیچ گاه به تداوم کار فرهنگی کمک نکرده است.

دهباشی همچنین از اینکه همکاران مطبوعاتی‌اش در روزنامه «آلیک» همانند «بخارا» همچنان از کاغذ کاهی در نشریه‌شان استفاده می‌کنند و به گفته او «اصالت کاغذ کاهی را حفظ کرده‌اند» ابراز خوشحالی کرد و در ادامه خلاقیت هیئت تحریریه این روزنامه را در تولید خبرهای نو و گزارش‌های متفاوت، شایسته تقدیر دانست.

این فعال مطبوعاتی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از تلاش «رسول جعفریان» رئیس کتابخانه مجلس به جهت فراهم کردن امکان اسکن نشریات قدیمی تقدیر کرد و از او به عنوان «مرد بزرگی که توانسته انقلابی در این حوزه در کشور پدید آورد» نام برد و به دست اندرکاران «آلیک» پیشنهاد داد برای اسکن کردن نسخه‌های اولیه این روزنامه، با این مرکز اسنادی بزرگ وارد مذاکره شوند.

بگلریان: ارامنه هیچ گاه نسبت به سرنوشت ایران بی‌تفاوت نبوده‌اند

در ادامه این برنامه و پس از اجرای قطعاتی از دو آهنگساز معروف ارمنی «آرام خاچاتوریان» و «آرنو باباجانیان» به وسیله پیانو و توسط «نارک آبراهامیان»، «روبرت بگلریان» نماینده ارامنه اصفهان و جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی در سخنانی به اتحاد ارامنه ایران با آحاد مردم این کشور در مقابله با استبداد رضاخانی گفت: ارامنه هیچ گاه نسبت به سرنوشت ایران بی‌تفاوت نبوده‌اند و انسان‌گونه به مشارکت در حل مسائل و مشکلات جامعه ایران پرداخته‌اند.

وی همچنین با تبریک 80 سالگی انتشار «آلیک» از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت ارامنه در سطح داخلی و بین‌المللی، تقویت ارتباط ارامنه با دیگر قشرهای ملت ایران و کمک به حفظ و بسط هویت ارمنی‌ها به عنوان کارکردهای این روزنامه ارمنی‌زبان یاد کرد.

مراسم هشتادمین سال انتشار روزنامه «آلیک» با اجرای قطعات موسیقی توسط گروه «کرز بارتنوس» و روی اشعاری از فریدون مشیری (شور عاشقانه)، گئورگ امین (یک ترانه ارمنی) و اسماعیل فرزانه (ای خاک مهرآئین) خاتمه یافت.