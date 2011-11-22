ادعای وجود ذرات سریعتر از نور رد شد/ نوترینوها سریعتر از نور نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یافته جنجال برانگیز فیزیک که در ماه سپتامبر منتشر شده بود، هفته گذشته و با انجام مطالعه ای جدید مورد حمایت گروهی از فیزیکدانان قرار گرفت و منجر به این شد که تعدادی از دانشمندان و فیزیکدانان گمان ببرند ایده های آلبرت انیشتین درباره نسبیت و فیزیک مدرن بر اساس فرضیه ای اشتباه ارائه شده اند.

گروه اول فیزیکدانان در آشکار ساز اوپرا واقع در لابراتوار گران ساسو در جنوب رم اعلام کردند موفق به ثبت نوترینوهایی شده اند که از سرن به سوی آنها تابیده شده و 60 نانوثانیه سریعتر از نور به آنها رسیده اند.

اما گروه ایکاروس، گروه دیگری از فیزیکدانان در گرن ساسو اکنون ادعا کرده اند که محاسبات آنها بر روی انرژی نوترینوها در هنگام رسیدن به گرن ساسو با آنچه دیگر فیزیکدانان اعلام کرده اند در تقابل است. این تیم در وب سایت انتشار نتایج آشکارساز اوپرا اعلام کردند یافته های آنها ادعای سرعت بالاتر از نور نوترینوها را رد می کند.

به اعتقاد آنها در صورتی که نوترینوها تنها کمی بیشتر از سرعت نور حرکت می کردند باید تا زمان رسیدن به آشکار ساز اوپرا در گرن ساسو انرژی خود را از دست می دادند. همچنین پرتوهای نوترینویی که در آزمایشهای این محققان مورد استفاده قرار گرفتند، از طیف انرژی برابر با سرعت برابر نور برخوردار بوده اند نه بیشتر از سرعت نور.

"توماس دوریگو" محقق سرن و لابراتوار فرمی معتقد است نتایج به دست آمده توسط ایکاروس کاملا ساده و قاطعانه است وی معتقد است اختلاف میان سرعت نوترینوها و سرعت نور نمی تواند به بزرگی باشد که محققان در آشکارساز اوپرا آن را مشاهده کرده اند.

بر اساس قانون نسبیت خاص انیشتین، هیچ چیز توانایی حرکت سریعتر از نور را ندارد، ایده ای که اساس و بنیان علوم کیهانی و فیزیکی را تشکیل داده است از این رو انتشار خبر وجود ذراتی که سریعتر از نور حرکت می کنند انتقادات شدیدی را به همراه داشت.

بر اساس گزارش رویترز، با این همه هفته گذشته آزمایشی جدید توانست نتایج آشکار ساز اوپرا را به اثبات برساند که در پی آن بسیاری از دانشمندان اعلام کردند نتایج این آزمایش دوم نیز نمی تواند قطعی و نهایی باشد.