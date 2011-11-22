ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه کشوری پوشاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر نمایشگاه مد و لباس در صنعت پوشاک کشور بیان کرد: چنین نمایشگاهی تاثیر مستقیم در وضعیت صنعت پوشاک کشور دارد.

رئیس اتحادیه کشوری پوشاک ادامه داد: صنعت پوشاک در ایران قابلیتهای زیادی دارد که اگر حمایت شود می تواند یکی از اشتغالزا ترین صنایع باشد. نمایشگاه های مد جایی هستند که صنعت پوشاک می تواند توانمندی های خود را عرضه کند.

شیرازی افزود: با توجه به ظرفیت هایی بالقوه ای که صنعت پوشاک ایران دارد و با کمک طراحان در صورت ادامه این نمایشگاه ها می توانیم ظرف سه سال صنعت پوشاک را به جایی برسانیم که دیگر شاهد خرید لباس های خارجی توسط مردم نباشیم.

وی تاکید کرد: با کمک دولت و با پیوند خوردن طراح ها و تولیدکنندگان می شود در پوشاک ایرانی عناصر هویت اسلامی و ایرانی را لحاظ کرد.

شیرازی تصریح کرد: اگر دولت مساعدت های لازم را به عمل بیاورد تولیدکنندگان پوشاک نیز می توانند کالای خود را با کیفیت بالا، بهره وری بالا و قیمت مناسب عرضه کنند.

رئیس اتحادیه کشوری پوشاک به نقطه قوت دیگر این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی شد برای پیوند بین طراحان و تولیدکنندگان است و سعی کرده ایم بین تولیدکننده و طراح اعتماد متقابل به وجود آوریم.

وی گفت: با وزارت ارشاد قول داده تا از طراحان حمایت لازم را در برابر کپی شدن کارهایشان به عمل آورد. در این نمایشگاه آثاری که ثبت شده اند در صورت کپی توسط تولیدکنندگان و انبوه سازی می تواند شکایت کند و دستگاه های زیرربط به شکایت آن ها رسیدگی می کند.